Dünyanın En Tercih Edilen Mesleklerinden Biri

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSESKOM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Konrot, dil ve konuşma terapisi eğitimi ve bu eğitimin önemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İletişim ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi için çalışıyorlar…

Prof. Dr. Ahmet Konrot, dil ve konuşma terapistinin insan iletişimi - dil (lisan) - konuşma ile ilgilendiğini söyledi. Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve konuşma terapisti, insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir meslek erbabıdır.” dedi.

En çok tercih edilen mesleklerden biri

Dil ve Konuşma Terapisi mesleğine ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Dil ve Konuşma Terapisi mesleği, biyomedikal bilimler (anatomi, fizyoloji, nöroloji, çocuk hastalıkları, psikiyatri, kulak burun boğaz, genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, odyoloji vb), klinik dilbilim (fonetik, akustik, fonoloji, psikodilbilim, nörodilbilim), psikoloji, kognitif nöropsikoloji ve özel eğitim bilimleri ile birbirini bütünleyen disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bağımsız bir bilim alanı olarak yasal zeminde de tanımlanmış bir sağlık meslek mensubudur. Dil ve Konuşma Terapistliği, bugün dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biridir.” diye konuştu.

Lisans programlarının geçmişi çok yeni

Ülkemizde Dil ve Konuşma Terapisti yetiştirmeye yönelik lisans programlarının henüz çok yeni bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Konrot, “İlk lisans programı 2012-2013 öğretim yılında başlamıştır. Üsküdar Üniversitesi de bu alandaki lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim programlarını 2014 yılında başlatarak alana nitelikli eleman yetiştirmede önemli bir konumdadır.” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim zorunlu ve uygulamalı klinik çalışmalar ile sürdürülmekte, bunun yanı sıra öğrenciye seçimlik ders fırsatları da sunarak, bölgenin ve ülkenin ihtiyacını karşılayacak nitelikli ve donanımlı diplomalı personel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.” diye konuştu.

Lisans öğrencileri araştırmalarıyla bilimsel katkı sunuyor

Dil ve Konuşma Terapisi lisans öğrencilerinin, bölüm öğretim elemanları ve doktora öğrencilerinin danışmanlığında ÜSESKOM’da ve diğer kurumlarda dil ve konuşma bozuklukları ve terapisi alanında bilimsel araştırmalar da gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da lisans son sınıf öğrencileri araştırma sonuçlarını sundu. Düzenlenen sempozyumda bu yıl 76 bildiri sunuldu. Söz konusu bildirilerin bilimsel dergilerde makale halinde yayına dönüştürülmesi çalışmaları sürdürülmektedir.” dedi.

ÜSESKOM, Ümraniye Sağlık Bilimleri Yerleşkesine taşındı

Çok disiplinli bir anlayışla müfredatta yer alan kuramsal bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi, mesleğimizin olmazsa olmaz koşuludur diyen Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Bu da büyük ölçüde usta-çırak ilişkisini de gerektirmektedir. 2013 yılında ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında yer alan uygulama dersleri için gerekli akademik desteği sağlamak amacıyla kurulmuş olan Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSESKOM), bundan böyle Üsküdar Üniversitesi Ümraniye Sağlık Bilimleri Yerleşkesindeki yerinde çalışmalarını sürdürecek.” dedi.

Uygulama imkanları sunuluyor

Prof. Dr. Ahmet Konrot, üniversitelerinin Dil ve Konuşma Terapisi eğitiminde öğrencilerine önemli imkanlar sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her geçen gün fiziki alt yapı olanaklarını geliştirmenin yanı sıra, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine destek veren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile NP Feneryolu Tıp Merkezlerindeki Dil ve Konuşma Terapisi birimlerinin hizmet olanaklarını da genişletiyor. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’ne iki, NP Feneryolu Tıp Merkezi’ne de bir yeni dil ve konuşma terapisti istihdamıyla çevreye yönelik DKT hizmetlerinin yanı sıra öğrencilerimizin uygulama ve gözlen olanakları da artmış oldu. Üniversite adaylarımız istihdam alanları geniş bir meslek sahibi olmak istiyorlarsa, onları ülkemizde yeni gelişmekte olan keyifli ve pek çok yönden kişiyi tatmin eden bir meslek olan dil ve konuşma terapisi eğitimi almak üzere sağlık alanında özellikli çalışmalarıyla öncülük eden ve öğrenci odaklı bir anlayışla nitelikli mezunlar yetiştirme çabasında olan Üsküdar Üniversitesi’ne bekliyoruz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)