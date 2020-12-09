banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A AĞIR SUÇLAMA : ‘Çetelerin, mafyanın ve 28 Şubatçıların gemisindesiniz‘
Son Dakika
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A AĞIR SUÇLAMA :...
Yandaşlara Kıyak Hız Kesmiyor !
Son Dakika
Yandaşlara Kıyak Hız Kesmiyor !
Bağımsız Türkiye Partisi(BTB) İktidar Olursa Asgari Ücret 10 Bin Lira Olacak ...
Son Dakika
Bağımsız Türkiye Partisi (BTB) İktidar...
Dokuz Ayda 333 Bin Kişi İşsizlik Ödeneğine Başvurdu
Son Dakika
Dokuz Ayda 333 Bin Kişi...

Dünyanın En Saygı Duyulan Mesleği Doktorluk Oldu

2018 yılını kapsayan araştırmaya göre, dünyanın en değerleri meslekleri belli olurken, doktorluğun ilk sıraya yerleştiği kaydedildi. İkinci sırada ise avukatlar yer alırken, üçüncü sırada mühendislerin olduğu görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:08
Dünyanın En Saygı Duyulan Mesleği Doktorluk Oldu
banner171

Medya takip kurumu Ajans Press, meslekler ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2018 yılından bu güne meslekler ile alakalı basına 481 bin 20 haber yansıdığı tespit edildi. Yine aynı tarihler arasında doktorların basında konuşulma adedi ise 216 bin 836 oldu. Genel başlıkta sağlık çalışanları ise 2 milyon 867 bin haberde yer aldı. Türkiye’de statüsü yüzde 60’a yakın olan öğretmenlerin 283 bin 665 haberle yer aldığı kaydedildi.

Ajans Press’in, Varkey Foundation verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en değerli meslek grupları belli oldu. Böylelikle 2018 yılını kapsayan araştırmaya göre, doktorluğun ilk sıraya yerleştiği kaydedildi. İkinci sırada ise avukatlar yer alırken, üçüncü sıraya mühendislerin, dördüncü sıraya okul müdürünün, beşinci sıraya ise polislerin yerleştiği görüldü.  İlk 10 içerisinde yer alan diğer meslek grupları ise sırasıyla, hemşire, muhasebeci, yerel yöneticileri, yönetim danışmanları ve ortaokul öğretmenleri olarak sıralandı. Araştırmada öğretmenler ayrıca ele alınırken, öğretmen mesleğine yüzde 100 oranla en fazla Çin’de değer verildiği görüldü. Türkiye’de ise bu oran yüzde 58 seviyesinde yer aldı.

*Daha Fazla bilgi için; AJANS PRESS /  seval.temel@ajanspress.com.tr/   444 7 212-1158
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: “Irkçılık Karşısında Her Birey Endişe Duymalı"
İmamoğlu: “Irkçılık Karşısında Her Birey Endişe Duymalı"
Şehir Hatları Filosuna Kapsamlı Yenilenme
Şehir Hatları Filosuna Kapsamlı Yenilenme
Başkan İmamoğlu: “Sanat İçin Özgürlük Mecburiyetini Bu Kente Hakim Kılmalıyız”
Başkan İmamoğlu: “Sanat İçin Özgürlük Mecburiyetini Bu Kente Hakim Kılmalıyız”
Lüleburgaz Belediyesi’nin Haftalık Pandemi Raporu “31 Aileye Nakdi Destek”
Lüleburgaz Belediyesi’nin Haftalık Pandemi Raporu “31 Aileye Nakdi Destek”
ALİ BABACAN: ‘Vaka tablosunun bu denli ağır olmasının tek sebebi kötü yönetim’
ALİ BABACAN: ‘Vaka tablosunun bu denli ağır olmasının tek sebebi kötü yönetim’

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169