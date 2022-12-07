banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.954,25
ALTIN
1.063,18
DOLAR
18,64
STERLİN
22,70
EURO
19,62
Dünyanın En Pahalı Şehirleri
Dünyanın En Pahalı Şehirleri
Hayat Pahalılığının Sorumlusu 3 Harfli Marketler Mi ?
Son Dakika
Hayat Pahalılığının Sorumlusu 3 Harfli...
Engelsiz Bir Esenyurt İçin Fikir Ürettiler
Engelsiz Bir Esenyurt İçin Fikir...
Kartal Halkı Başkanından % 88 Memnun (VİDEOLU)
Son Dakika
Kartal Halkı Başkanından % 88...

Dünyanın En Pahalı Şehirleri

Dünyada 172 şehir baz alınarak yapılan araştırmaya göre, yaşam maliyetleri raporu belli oldu. Şehirlerdeki kira fiyatları, yeme-içme ücretleri ve enerji ücretleri baz alınarak hazırlanan raporda dünyanın en pahalı şehri New York ve Singapur oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2022 Çarşamba 12:38
Dünyanın En Pahalı Şehirleri
banner171

Medya takip kurumu Ajans Press, The Economist Intelligence Unit (EIU) kaynaklarından elde edilen verileri inceledi. Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin’de devam eden Covid-19 kısıtlamalarının yaşam maliyet endekslerini ciddi derecede etkilediği görülüyor.172 şehirde 200 mal ve hizmette 400’ün üzerinde bireysel fiyat noktalarındaki veriler araştırma kapsamı içerisinde yer aldı. Bu çerçevede dünyanın en pahalı şehri unvanını New York ve Singapur paylaştı. İlk on içerisinde yer alan dünyanın en pahalı şehirleri sırasıyla Tel Aviv, Hong Kong, Los Angeles, Zürih, Cenevre, San Francisco, Paris ve Kopenhag oldu. Sıralamada yaşam maliyeti açısından en düşük olan şehirler ise Şam, Trablus, Tahran, Tunus, Taşkent, Karaçi, Almatı, Ahmedabad, Chennai ve Cezayir oldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

2022 YILINDA YAŞAM MALİYETLERİ VE ENFLASYON KONUŞULDU

Ajans Press’in yaşam maliyetleri ile alakalı gerçekleştirdiği medya araştırmasında ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gazete, dergi, TV ve radyo kanallarının yanı sıra internet haber siteleri olmak üzere 15 binin üzerinden kaynağın tarandığı araştırmada, yaşam maliyetleri ve enflasyon 2022’nin en çok konuşulan haber başlığı olduğu tespit edildi. Bu başlık altında medyaya 658 bin 742 haber yansıdı. Yaşam maliyetleri içerisinde en çok bahsi geçen konular kira, gıda, döviz, enerji, ulaşım, sağlık, giyim ve eğitim olarak sıralandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 07.12.2022 13:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Raf Sistemleri Ankara
Raf Sistemleri Ankara
Doğu Türkistanda Sergilenen Vahşet Hız Kesmiyor !
Doğu Türkistanda Sergilenen Vahşet Hız Kesmiyor !
Seçme ve Seçilme Hskkının Tanınmasının 88. Yıldönümünde Kadınlara Yürüdü
Seçme ve Seçilme Hskkının Tanınmasının 88. Yıldönümünde Kadınlara Yürüdü
11. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası Kartal’da Gerçekleştirildi.
11. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası Kartal’da Gerçekleştirildi.
Maltepe Belediyesi 5 Ayda 5 Bin Giysi Dağıttı.
Maltepe Belediyesi 5 Ayda 5 Bin Giysi Dağıttı.

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169