Dünyanın En Memenun Metro Yolcuları İstanbul’da

Uluslararası metro işletmeleri kıyaslama organizasyonu COMET’in dünya şehirleri arasında düzenlediği ‘2021müşteri Memnuniyeti Araştırması Anketi’ sonuçlandı. 26 ülkeden 39 şehirde faaliyet gösteren 42 metro işletmecisinin üyesi olduğu COMET’in içeriğini belirlediği ve linkini paylaştığı anket, 12 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 25 raylı sistem işletmecisi arasında internet üzerinden gerçekleştirildi. Sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Anket sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Metro İstanbul, yüzde 84 memnuniyet oranı ile en yüksek puanı aldı.

SON 7 YILIN EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul’un genel müdürü Özgür Soy, İstanbul’un sadece metro yapmadığını, aynı zamanda çok iyi bir de metro işletmecisi olduğunu söyledi. Son 2,5 yılda 1 metro bir de tramvay hattının açıldığını ve diğer bir raylı sistemin de kısmen işletmeye alındığını hatırlatan Soy, şöyle konuştu;

“Öncelikli hedefimiz, İstanbul’a kaliteli hizmet sunmak. COMET’in bu yılki anketinde İstanbul’un en yüksek puanı alması, verdiğimiz kaliteli hizmetin en güzel örneğidir. 2019’a kadar bu ankette 66-77 arası puanlar alınırken, bu yıl 84 puana ulaşılarak İstanbulluların memnuniyeti zirve yaptı. Gördük ki, yaptığımız çalışmaları İstanbullular görüyor ve takdir ediyor. Bu da bizim için son derece gurur verici. Pandemi şartlarına rağmen, hiçbir bahane gözetmeksizin yolcu memnuniyetinde çıtayı daha yükselmek için gece gündüz çalıştık. Yolcuların taleplerini dinleyerek hızla aksiyon aldık. Beklentileri ölçmek için müşteri ve memnuniyet araştırmaları yaptık. COMET’in yayınladığı raporları takip ederek dünya metrolarının durumunu da izliyoruz. Yüzde 84’lük memnuniyet oranımızı önümüzdeki yıllarda daha da yukarıya çıkarmak, liderliğimizi korumak için çalışacağız.”

İSTANBUL İLK KEZ ZİRVEDE

2014 yılından bu yana araştırmaya her yıl katılan Metro İstanbul, 4 bin 44 İstanbullunun katıldığı anket sonucunda, bugüne kadar aldığı en fazla memnuniyet oranını yakaladı ve dünya şehirleri arasında ilk kez en yüksek puanı almış oldu. Şirketin, 2020’nin Temmuz ve Aralık ayları arasında bağımsız bir denetim şirketine yaptırdığı ve 9 bin 951 örneklemle gerçekleştirilen Yolcu Memnuniyet Araştırmasında da yüzde 84 memnuniyet oranı yakalanmıştı.

KONFOR, GÜVENLİK VE GÜVENİLİRLİK ARAŞTIRILIYOR

Merkezi İngiltere’de bulunan COMET, üyesi olan metro işletmelerine yönelik her yıl düzenli olarak Müşteri Memnuniyet Araştırması düzenliyor. Bütün üye metroların yolcularına; kullanılabilirlik, erişim kolaylığı, kullanım kolaylığı, yolculuk esnasında bilgilendirme, müşteri hizmetleri, kalabalık, yolculuk öncesi bilgilendirme, güvenilirlik, konfor ve güvenlik konularında sorular yöneltiliyor. Aldıkları hizmetlerden ne derece memnun oldukları ölçülüyor. Üye metrolar, yapılan ölçümle dünya metroları arasındaki yerlerini görme ve gelişim alanlarını belirleme imkanı buluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber ajansı (İTHA)