Dünyanın En Büyük E-spor Turnuvası 2022’de İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL, ‘Global E-Spor Oyunları’nı (GEG) İstanbul’da gerçekleştirmek için başlattığı girişimlerin karşılığını aldı. 2022’nin Aralık ayında E-Spor tutkunlarının gözü İstanbul’da olacak. İkinci kez düzenlenecek Global E-Spor Oyunları’na, İstanbul ev sahipliği yapacak.

Dünya çapındaki ilk kez gerçekleşen organizasyona SPOR İSTANBUL Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu ve Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir katıldı.

GEG 2021, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Britanya, Arjantin, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok farklı ülkeden E-Sporcuları buluşturdu. GEG 2021’de eFootball22, Street Fighter ve DOTA 2 turnuvaları yapıldı. GEF, etkinliğin son gününde E-Sporcuların gelecek yıl İstanbul’un ev sahipliğinde bir araya geleceğini bildirdi. GEG, İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinliğin ardından 2023’te Riyad, 2024’te Çin, 2025’te BAE, 2026’da ise ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

GEF HAKKINDA

16 Aralık 2019'da Singapur'da kurulan GEF’in, dünya çapında 100'den fazla üye federasyonu bulunuyor. 25'in üzerinde stratejik ve ticari ortağı olan GEF, E-Spor endüstrisinden paydaşları bir araya getiriyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)