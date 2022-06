Dünyanın Dansı İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’den ve dünyadan dans sanatçılarını aynı platformda buluşturtan festivale ev sahipliği yapacak. Özel gösteriler ve eşsiz ritimler, ‘İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali’nde İstanbulluların karşısına çıkacak. ‘Boş Alan’ temasıyla gerçekleşecek festivalde; Müze Gazhane, İBB Şehir Tiyatroları Müze Gazhane Meydan Sahnesi, İBB Şehir Hatları Vapuru, Akbank Sanat, Arter ve Hope Alkazar eşsiz performanslara ev sahipliği yapacak. Etkinliklere katılmak isteyen İstanbullular, https://www. improvisationdancefestival. com/ adresinden ücretsiz kayıt yapabilecek.

180’İN ÜZERİNDE DANSÇI

Festivalde davetli sanatçıların yanı sıra dünyanın pek çok farklı kültüründen sanatçı yer alıyor. Festival için performans, atölye, ve dans filmleri kategorilerinde yapılan açık çağrıya Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Mısır, Fransa, Almanya, Brezilya, İsviçre, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İspanya, Türkiye, Danimarka, İsveç ve Avusturya’dan 180’in üzerinde sanatçının farklı kategorilerde başvuruları bulunuyor.

BU YILIN TEMASI: BOŞ ALAN

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ev sahipliğindeki festival, Yücel Kültür Vakfı, Sivil Toplum için Destek Vakfı, Turkey Mozaik Foundation, Kültür Sanat Fonu ve Goethe-Institut Istanbul desteği ile gerçekleşiyor. Festival bu yılki teması, yönetmen Peter Brook‘un kavramsallaştırdığı Boş Mekan’dan (The Empty Space) ilhamını alıyor. Şehrin boşluklarında dansın yeniden kurgulanması ve insanların hareket aracılığıyla bu boşluklarda yeni bağlar inşa etmesine odaklanıyor. Kamusal alanlar için tasarlanmış mekana özgü performanslar, hemzemin dans alanlarında atölye çalışmaları, deneyim alanları, her yaştan ve her kesimden bireyler için ücretsiz atölye çalışmaları ile tüm dans severleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

2022 İSTANBUL ULUSLARARASI DOĞAÇLAMA DANS FESTİVALİ PROGRAMI

10 HAZİRAN CUMA

CRR Fuaye

18:00-19:30 - CRR Açılış Daveti - Resepsiyon

19:30 - 19:45 Performans: Anda Doğaçlama Performans: Ingo Reulecke, Müzik: Kerem Can Dündar, Barış Ertürk. (*Goethe-Institut Istanbul destekleriyle)

CRR Ana Sahne

20:00-21:00 Performans: I know What You're Thinking! Ne düşündüğünü Biliyorum!) Koreografi: Ayrin Ersöz

Yaratıcı Dansçılar: Canan Yücel Pekiçten, Bengi Sevim, Magda Niedzielska Müzik tasarım: Ömer Vatansever (davul), Hasan Yoksulabakan (elektrik çello), Erkan Zeki Ar (Elektrik Gitar-Synth), Erkut Kaymaz (Tuşlu çalgılar, Synth), Aydın Balpınar, (Kontrbas, Elektrik Bas), Işık Tasarım: Utku Kara

-20 dk ara-

21:30- 22:30 Performans: Dark Matter Koreografi: Ufuk Şenel

Yaratıcı Dansçılar: Beren Boylu, Buse Deprem, Ezgi Türker, Funda Mert Piker, Harika Onur ve Şima Uyar, Müzik: Ata Güner, Işık Tasarım: Alev Topal

11 HAZİRAN CUMARTESİ

ARTER- Sevgi Gönül Oditoryumu (SGO)

11:00 -13:30 Atölye: Yoğunlaştırılmış Anda Doğaçlama Kompozisyon

Eğitmen: Ingo Reulecke, (* İleri Düzey, Atölye dili ingilizcedir.)

ARTER- BAHÇE

Performans: Elogio del Silenzio (Sessizliğe Övgü) Konsept, Peformans: Nunzio Perricone, Ses Tasarım: Alessandro Floridia

18:00-18:20 Performans: This doesn't exit, Konsept, Performans ve Ses: Zoi Efstathiou, Mary Denaxa

ARTER- Müze içi

19:00-20:00 Performans: Unstable Structures/ Kararsız Yapılar

Yaratıcı Ekip: Jonah Bokaer Choreography, Hala Shah, Nadia Khayrallah

ARTER- Sevgi Gönül Oditoryumu (SGO)

Performanslar

20:30- 21:15 Performans: Güneşin Zaptı, Konsept, Koreografi ve Prodüksiyon: TALDANS, Filiz Sızanlı & Mustafa Kaplan

Yazar: Aleksei Kruchenykh, Ses Tasarım: Sinan Kestelli, Işık Tasarım: Turan Tayar, Işık: Utku Kara, Kostüm: Petra

-15 dk ara-

21:30-21:45 Performans: Otopor tre, Konsept, Performans: Ezgi Yaren Karademir

22:00-22:35 Performans: Powered by Emotion, Konsept, Peformans: Mårten Spångberg, Müzik: Johann Sebastian Bach, Buena Vista Social Club

(*Tanz im August, Swedish Art Council, The Arts Grants Committee desteğiyle)

12 HAZİRAN PAZAR

ARTER- Sevgi Gönül Oditoryumu (SGO)

11:00 -13:30 Atölye: Yoğunlaştırılmış Anda Doğaçlama Kompozisyon

Eğitmen: Ingo Reulecke, (* İleri Düzey, Atölye dili ingilizcedir.)

14:00 - 16:30 Atölye:Yoğunlaştırılmış Atölye, M.E.D.I.U.M. Middle Eastern Dance, MENASA Anlamak Eğitmen: Jonah Bokaer, Hala Shah, Nadia Khayrallah (*Etkinliğe çeviri desteği verilecektir, Her Yaştan Dans Heveslisi)

17:30 - 19:00 Atölye: The Climate, The Worry, The Dance. Eğitmen: Mårten Spångberg, (*Etkinliğe çeviri desteği verilecektir, Her Yaştan Dans Heveslisi)

İBB Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi

11:00 - 13:00 Atölye: Aktif Yaşlanma Eğitmen: Filiz Sızanlı

(*65+ yaş için dans)

Şehir Hatları Kadıköy Vapur İskelesi Önü ( Kadıköy’deki - Beşiktaş İskelesi) 18.15 - 18:30 Performans: Mixtape, Konsept, Dans: Markéta Fagan

18.30 - 18:45 Performans: The circle is not round, Koreografi, Performans: Teodora Ezhovska, Müzik: Socratis Dimopoulos, Danışman: Vicky Angelidou

18:50-19:15 Performans: Every Visitor has a home, Konsept,Performans: Barış Mıhçı

Vapurda Performans

İBB Şehir Hatları Kadıköy- Beşiktaş Vapuru

(Kadıköy kalkışlı Beşiktaş vapuru)

19:15 -19:45 Performans: Submarine/ Denizaltı, Konsept, Performans: Atmasyon Dance Company, Dilek Dervişoğlu-Champs, Steven Champs, Angéline Champs, Akansu Champs, Canlı Müzik: Sarp Maden

13-14-15-16 HAZİRAN 2022

Purespace.İst

10:00-14:00 Yaratım Atölyesi: Secret Journey: Tipping Utopia to Istanbul

Eğitmen: Yoshiko Chuma, Ryuji Yamaguchii (The School of Hard Knocks)

( * Dans Heveslileri) Yoğunlaştırılmış Yaratım Atölyesidir. Atölye süreci sonunda performans sunumu 19.06.2022’de 17:00’de Müze Gazhane’de gerçekleşecektir. (Süre: 4 saat, 4 gün Kapasite: 16, Atölye dili İngilizcedir)

( *Midan: Amman Dance Lab. destekleriyle )

14 HAZİRAN SALI

Akbank Sanat Dans Stüdyosu

10:00 - 14:00 Atölye: Yazı ve Kazı, Breaking Temelleri

Eğitmen: Kadir Memiş-Amigo, (*İleri Seviye Yoğunlaştırılmış Atölye, devamlılık gerektirir)

15:00 - 18:00 Yaratım Atölyesi: Yoğunlaştırılmış Doğaçlama

Eğitmen: Anna Tu Schmidt (*Orta Seviye, Atölye dili İngilizcedir. Devamlılık gerektirir, Atölye sonucunda sunum performansı sergilenir 16.06.2022, 18.00) (Goethe-Institut Istanbul katkılarıyla)

Hope Alkazar- Spor Stüdyosu

16:00-17:30 Atölye: Grove with Motion and Movement

Eğitmen: Fethi Arda

(* Tüm Seviyeler, Bu atölye 2 gün devamlılık gerektirmektedir. 2. Atölye 17 Haziran 2022, Cuma günü, 12:00-13.00, Müze Gazhane’de yer alacaktır.)

Akbank Sanat Dans Studyosu

19:00-19:20 Performans: Bu Birazcık Dünden, Performans ve Yaratım: Yeşim Coşkun, Yıldız Sarah Güventürk

15 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Akbank Sanat Dans Stüdyosu

10:00 - 14:00 Atölye: Yazı ve Kazı, Breaking Temelleri

Eğitmen: Kadir Memiş-Amigo, (*İleri Seviye Yoğunlaştırılmış Atölye, devamlılık gerektirir)

15:00 - 18:00 Yaratım Atölyesi: Yoğunlaştırılmış Doğaçlama Eğitmen: Anna Tu Schmidt

(*Orta Seviye, Atölye dili İngilizcedir. Devamlılık gerektirir, Atölye sonucunda sunum performansı sergilenir: 16.06.2022, 18.00) (Goethe-Institut Istanbul katkılarıyla)

Hope Alkazar- Spor Stüdyosu

19.00-20.30 Atölye: Urban Dance Atölyesi Eğitmen: Ömer Yeşilbaş (DansFabrika Direktörü)

ARTER- BAHÇE

18:00 - 18:30 Performans: HOİST, Koreo grafi: Gaby Agis Yaratıcı Dansçılar: Bahar Vidinlioğlu, Serap Meriç, İdil Kemer, Ömer Uysal, Leyla Postalcıoğlu, Olcay Karahan, Deniz Soyarslan, Aleyna Aydoğdu, Nurgül Öztürk, Stephanie Miracle

ARTER- Sevgi Gönül Oditoryumu (SGO)

20:00-20:20 Performans: Powder Room, Dansçı: Nisan Berkol, Canlı Müzik: Can Kuman

20:30- 20:50 Performans: Şeylerin Ruhu, Sesbeden Performansı: Aslı Bostancı

21:00- 21:20 Performans: So What? (Art Can Act) Koreografi: Eleni Papaioannou Performans: Emi Amerikanou, Eriketi Andreadaki, Eleni Papaioannou, Michael Saganis, Müzik:Basscadet Autechre, Green Hornet Theme- Al Hirt, Vladimir’s Blues, Max Richter, Other Animals, Matmos, The Path, Zoe Keating (Müzik parçaları Eleni Papaioannou tarafından düzenlenmiştir.)

16 HAZİRAN PERŞEMBE

Akbank Sanat Dans Stüdyosu

10:00 - 14:00 Atölye: Yazı ve Kazı, Breaking Temelleri

Eğitmen: Kadir Memiş-Amigo, (*İleri Seviye Yoğunlaştırılmış Atölye, devamlılık gerektirir)

15:00 - 18:00 Yaratım Atölyesi: Yoğunlaştırılmış Doğaçlama

Eğitmen: Anna Tu Schmidt (*Orta Seviye, Atölye dili İngilizcedir. Devamlılık gerektirir, Atölye sonucunda sunum performansı sergilenir) (*Goethe-Institut Istanbul katkılarıyla)

18:00 - 18:30 Sunum: Anna Schmidt Yaratım Atölyesi Katılımcıları ile Performans Sunumu (*Goethe-Institut Istanbul katkılarıyla)

Hope Alkazar- Spor Stüdyosu

19:30-21:00 Atölye: Break the Movement Eğitmen: Jester (Oğuzhan Karademir)

( * +15 yaş Genç Dans Atölyesi)

ARTER- Sevgi Gönül Oditoryumu (SGO)

20:40 - 20:50 Performans: Excerpts Sketches of the World - the Seven Continents, (E=mc2 Dance Company), Asia, Koreografi, Performans: Gun Lund

20:50 - 21:00 Performans: China, Dans: Torun Odlöw, Åsa Thegerström

21:00 - 21:45 Performans: Opus X, Koreografi: Benedikte Esperi, Müzik: Cha Blasco

21:50 - 22:00 Performans: Layers, Dans: Zsófia Safranka-Peti, Beste: Ábris Gryllus

17 HAZİRAN CUMA - MÜZE GAZHANE

H- AHŞAP GÖLGELİK - Dans Atölyeleri

10:00 - 12:00 Atölye: Break Dansta Karakter ve Eğlence Eğitmen: Ori- Orhan Kırak

12:00 - 13:00 Atölye: Grove with Motion and Movement Eğitmen: Fethi Arda (*Dans Heveslileri, Bu atölye 2 gün devamlılık gerektirir. Ilk atölye)

14:00 - 15:30 Atölye: Bugünün Enerjisini Paylaşmak Eğitmen: Dilek Dervişoğlu Champs

15:30 - 17:30 Atölye: Anda Kompozisyon ve Yaratıcı Dans Eğitmenler: Hoek Kolektif, Dünya Narlı, Viktoria Kenett, Theo Marion-Wuillemin, Elise Ludinard

(*Orta Seviye. Atölye dili İngilizcedir, çeviri desteği olacaktır.)

Dijital Atölyeler & Dans Filmleri Enstalasyonları - C- Atölyeleri

C-4

11:00-13:00 Atölye: Kamera için Dans Eğitmen: Benedikte Esperi, Gun Lund

(*Tüm seviyeler, Atölye dili İngilizcedir, Türkçe çeviri desteği olacaktır.)

15:00-17:00 Dans Filmi Enstalasyonları, Kürasyon: Onur Topal - Sümer (Dans Kamera İstanbul/ Dance Camera PandeMANIA)

T-Atölye

14:00- 15:30 Performantif Sunumu: Good Vibrations E=mc2 Dans Kumpanyası, Gun Lund, Lars Persson, Dansçılar: Benedikte Esperi, Torun Odlöw, Åsa Thegerström and Anna Westberg (*Tüm seviyeler, Sunum için çeviri desteği olacaktır.)

P- Dans Stüdyosu

14:00-16.00 Atölye: KYS Pratikten Performansa Eğitmen: Barbara Bardaka

(*Orta Seviye, Atölye dili İngilizcedir, çeviri desteği olacaktır.)

Performanslar

M önü- DANS ZEMİNİ

17:00-17:20 Performans: Belki Daha Yakın, Birlikte Üretim: Aslı Melisa Uzun, Diren Ezgi Yıldızkan, Ufuk Fakıoğlu, Gizem Seçkin, Ekin Ançel, Berk Can Ceylan

17:30 - 17:45 Performans: Drive, Performans: Haddas Eshel, Müzik: Mika Vainio Sanat Yönetimi: Sharon Zuckerman Weiser

17:50- 18:10 Performans: Pick the fruits deep in your soul, Performans: Steven Champs

Gezici Performanslar

18:45- 19:00 Performans: Rencontre avec une Grenouille Performans: Sofia Casprini, Dramaturji: Anthony Mathieu (Başlangıç Yeri: M önü Meydan, Çimler )

19:00 - 19:30 Performans: Yarı Hatırlanan Anılar, Koreografi, Perfromans: Talin Büyükkürkciyan, Müzik: Nikolai Galen, Şevket Akıncı, Serkan Şener (Başlangıç Yeri: L köprüsü)

19:40-19:55 Performans: Ayakiz i, Performans: Elif Aleyna Özdem (Başlangıç Yeri: Su Deposu)

20:00- 20:10 Performans: Hatırlamaya Çalışmak, Koreografi, Performans: İlkay Türkoğlu Özgür (Başlangıç Yeri: Su Deposu)

20:15- 20:30 Performans: Falling Objects Performans: Barbara Bardaka (Başlangıç Yeri: M- Dans Zemini)

21:30 -23:30 Açık Hava Sineması

Dans Filmleri Seçkisi I. Kürasyon:Onur Topal - Sümer (Dans Kamera Istanbul/ Dance Camera PandeMANIA)

18 HAZİRAN CUMARTESİ- MÜZE GAZHANE

H- AHŞAP GÖLGELİK - Dans Atölyeleri

10:00 -11:00 Atölye: Flow for Floor, Break Dans Atölyesi Eğitmen: Jester (Oğuzhan Karademir) (*İleri seviyedir)

11:00- 13:00 Atölye: Hidden Zones in the Empty Space Eğitmen: Oren Laor, Niv Sheinfeld (*Herkes için, Atölye dili: İngilizce, Tükçe’ye çeviri desteği olacaktır.)

14:00 -15:00 Atölye: Titre - Dur - Patlat!, Doğaçlama Dans Eğitmen: Berkcan Ceylan

C- Atölyeleri

C-4

12:00-14:00 Dans Filmi Seçkisi II. Kürasyon: Onur Topal - Sümer (Dans Kamera İstanbul/ Dance Camera PandeMANIA)

P- Dans Stüdyosu

11:00-12:30 Atölye: You always unbalanced me Eğitmen: Teti Nikolopoulou (Anima Soma Company) (*Tüm seviyeler, Atölye dili İngilizcedir, Çeviri desteği olacaktır.)

14:00-16.00 Atölye: KYS Doğaçlama Pratikten Performansa Eğitmen: Barbara Bardaka, (*Tüm seviyeler, Atölye dili İngilizcedir, Çeviri desteği olacaktır.)

M- Önü Gezici Atölye

16:00 -16:30 Performatif Atölye: Katia Makatow ile Masterclass

Eğitmen/ Performansçı: Selen Lun (*Herkes için)

M- Önü- HEMZEMİN Dans

17:00 - 18:00 Açık Doğaçlama Seansı / Open Jam Session (* Tüm Seviyeler)

Performanslar

L- Köprüsü

18:00-18:20 Performans: Some Way, Shape or Form, Konsept, Performans: Fatih Gençkal, Serenay Oğuz, Cansu Pelin İşbilen

İBB Şehir Tiyatroları- Müze Gazhane Meydan Sahnesi (Küçük Sahne)

19:00 - 19:30 Performans: İzler ve Gazeller, Konsept, Performans: Şebnem Yüksel, Gülce Oral, Canlı Müzik, Ses: Ceren Yeşilbaş

19:30- 20.00 Performans: Meeting Points, Hoek Kolektif, Yaratıcı Dansçılar: Dünya Narlı, Victoria Kenett, Théo Maion-Wuillemin, Elise Ludinard

Mekana Özgü Performanslar

20:15 - 21:15 Performans: Scintillae - Kaosa Fırlatılmış Işık Tohumları

E=mc2 Dans Kumpanyası, Yaratım: Gun Lund, Lars Persson, Performans: Åsa Thegerström, Anna Westberg, Torun Odlöw, Benedikte Esperi, Bensu Yılan, Damla Pınar Başar, Elif Su Sert

(*MSGSÜ Modern Dans Bölümüne projeye stüdyo desteği verdiği için teşekkür ederiz. Bu performans MSGSÜ Modern Dans Bölümü Öğrencileri ile prova edilmiş ve mekana özel performans olarak icra edilmiştir.)

21:30 - 22:30 Performans Eser Adı: REVERT_Terminal I

Konsept, Koreografi, Mekan Tasarımı, Müzik: Tuğçe Ulugün Tuna

Dansçılar: Ekin Ançel, Aybike İpekçi, Ezgi Yaren Karademir, Yoseob Kim, Umut Özdaloğlu, Hilal Sibel Pekel, Gizem Seçkin, Tuğçe U. Tuna, Diren Ezgi Yıldızkan, Furkan Yılmaz. Ses tasarım desteğinden dolayı ENC Müzik, Lal Tuna (Elektronik Gitar),Ercüment Orkut, Uğurcan Sezer’ e teşekkür ederiz. Işık Tasarım ve Uygulama: Utku Kara, Tuğçe U. Tuna

“Revert” 2021 sonbaharında Beykoz Kundura’da üretilmiş ve sunulmuştur.

19 HAZİRAN PAZAR - MÜZE GAZHANE

T- Atölye

15:00-16:00 Atölye: Farklı Bedenlerle Dans Eğitmen: Tuğçe U. Tuna

(*Genelde uç olduğumuz ve uçtuğumuz doğrudur.-Tuğçe Ulugün Tuna)

H- Ahşap Gölgelik- Dans Atölyeleri

10:00-11:00 Atölye: Hip-Hop Groove Eğitmen: Nazlı Durak

(* +15 Gençler için Hip- Hop Dans Atölyesi)

13:00-15:00 Atölye: Underscore, Kontak Doğaçlama Eğitmenler: Dilek Üstünalan, Yağmur Kutlar (*Tüm Seviyeler)

Performanslar

Dijital Dans Lab Performansları

C-4 Atölyesi

16:00-16:40 Performans: Boşluk ları Doldur, Konsept, Performans: Serenay Oğuz

L- Köprüsü

17:00- 17:20 Performans: Secret Journey: Tipping Utopia to Istanbul

Koreograf: Yoshiko Chuma (The School of Hard Knocks)

Performansçılar: The School of Hard Knocks Yaratım Atölyesi Katılımcıları, Yoshiko Chuma, Ryuji Yamaguchi

S- merdivenleri

17.30-18.00 Performans: FAKE it till you MAKE it! Yaratım: FAKERS CLUB, Stephanie Miracle, Yaratıcı Dansçılar: İdil Kemer Nejma Larichi, Eda Yapanar, Erinç Aslanboğa, Banu Açıkdeniz, Akış Ka , Akay Üstünel, Sinan Göknur, Olga Blasco

M önü- HEMZEMİN Dans

18:00-19:00 Performans: Two Room Apartment Performans: Oren Laor, Liv Sheinfeld, Müzik: Ori Vidislavski (orijinal müzik), Elton John, Vains of Jenna

Sanat Danışmanı: Keren Levi, Nir Ben Gal ve Liat Dror'un 1987 tarihli dans koreografisine dayanmaktadır.

M - DANS PODYUMU

19:30 - 20:20 Performans: You Always Unbalanced Me, Anima Soma Company Koreografi: Teti Nikolopoulou, Dansçılar: Timos Zechas, Maria Fountouli, Marina Tsapekou, Matina Kostiani, Müzik: Vagelis Alexopoulos, Chrysa Papadopoulou Merendez

20:20 - 20:35 Performans: Âlem, Dansçılar: Berkcan Ceylan, Kamola Rashimova

20:40 - 21:10 Performans: Şalter, Koreografi: Cansu Ergin, Canlı Müzik: Volkan Ergen

21:30 - 22.30 Performans: What is dance? Baby don't hurt me, don't hurt me, no more!

Konsept & Koreografi: Ekin Tunçeli, Dansçılar: Ekin Ançel, Selim Cizdan, Ece Çamlı, Sude Çizik, M.Ali Dönmez, Nazlı Durak, Rüçhan Eylül Ercan, Ufuk Fakıoğlu, İlayda İpekçi, Ekin Önce, Sefa Özen, Gizem Seçkin

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)