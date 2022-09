Dünyaca Ünlü Tasarımcı Adam D. Tihany Ve İş Ortağı Alessia Genova Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’u Ziyaret Etti

Tihany Design’ın kurucusu ve 2021 yılında New York Times tarafından en önemli Amerikan iç mimarlarından biri seçilen Adam D. Tihany ve şirketin yönetici ortağı Alessia Genova, İstanbul’un zengin ruhunu modern bir üslup ile yorumlayarak tasarladıkları Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’u açılışının ilk yılını kutlamak için ziyaret etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’u; şehrin tarihçesini, karakterini, doğasını, kültürünü, lüks ile birleştirerek tasarladıklarını belirten Adam D. Tihany; “Boğazın en prestijli noktalarından birinde hayat bulan, Avrupa’ nın en lüks oteli olan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, Tihany Design’ın en özel tasarım çalışmalarından biridir. Şehrin hikâyesi ve anlamını modern dokunuşlarımız ile otelin her alanında hissettirmeye çalıştık. Otelin genelinde göreceğiniz zengin şehir ruhunu, ayrıntılar ile zenginleştirdik. Otele giriş yaptığınız andan itibaren İstanbul’un benzersiz ruhunu sofistike ve zamansız bir lüks tasarım eşliğinde hissediyorsunuz.” diyor. Tüm tasarım süreciyle birebir ilgilenen Alessia Genova ise: “Kendine özgü üstün nitelikleri olan bir çok projede çalıştım, özellikle de sektöründe öncü, yüksek kalite tecrübesine sahip Astaş Holding ile birlikte Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’u hayata geçirmekten çok mutlu olduğumu ve Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un çalışmış olduğum “en etkileyici’’ projelerden biri olduğunu hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim.” diyerek böyle bir projenin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ve gururu paylaşıyor.

Türkiye’nin Tihany Design imzalı tek oteli

Dünyaca ünlü tasarım şirketi Tihany Design’ın Türkiye’de ilk ve tek projesi Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, çok niteklikli bir tasarım ile büyüleyici bir anlatımı hayata geçiriyor. Bu modern anlatım, dünyanın önde gelen imparatorluk ve uygarlıklarından bazılarına ev sahipliği yaparken, şehrin zengin tarihini, kültürünü ve gizemini ön plana çıkarıyor. Ayrıca Boğaz’daki tarihi, görkemli yalıların rafine yaşam tarzına da mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Ünlü tasarımcı Adam D. Tihany ve ortağı Alessia Genova liderliğindeki firma, hareketliliği ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en popüler şehirleri arasında yer alan İstanbul’u ziyaret edenler için adeta bir huzur vahası yarattıkları bu projeye imza attı. Eşsiz bir lokasyonda yeşil ile mavinin mükemmel ambiyansın tam kalbinde yer alan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, iş ya da eğlence amaçlı İstanbul’u ziyaret eden seçkin misafirlerine özgün bir dünyanın kapılarını açıyor.

Zarafetin hayat bulduğu detaylar

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un özenle seçilmiş mermer dokularından etkileyici geniş lobisine, klasik tasarımlı barından gösterişli balo salonlarına, misafir oda ve süitlerinden mobilya tercihlerine ve dekoratif malzemelerin ince detaylı unsurlarına kadar tüm alanlarında kendine özgü bir tasarım hikayesi yer alıyor. Sıcak renklerin uyumu ile tamamlanan İstanbul’un simgesi lale motifleri, organik dokular ve desenler, metal ve deri detaylarla kusursuz bir şekilde birleşiyor. Bu unsurların tamamı İstanbul'un zengin tarihine ve renkli bugününe modern bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un Tihany Design imzası taşıyan tüm detaylarında zarafet ve estetik ön planda yer alıyor.

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul Hakkında

Nefes kesici panoramik manzarasıyla İstanbul Boğazı’nın Avrupa kıyısında yer alan, lüks ve şık bir tasarıma sahip Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, asırlık Naile Sultan Korusu’na ve tarihi Kuruçeşme sokaklarına uzanıyor. Otelin her biri geniş bir terası ya da balkonu içeren 77 lüks odası ve 23 süiti, çağdaş tasarım anlayışı ile ikonik Osmanlı mirasının muhteşem uyumunu yansıtıyor. 3.500 metrekarelik bir alana yayılan Spa’sı, Mandarin Oriental Otel Grubu’nun ödüllü Spa konseptlerini bütünsel imza terapileri ve sağlıklı yaşam programları eşliğinde sunarken, dünyaca ünlü restoran ve barlarının her biri yenilikçi ve gurme bir mutfağı sergilemektedir. Öne çıkan Dünya mutfaklarına ev sahipliği yapan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, Olea & The Bar ile geleneksel İtalyan lezzetlerini çarpıcı kokteyller ve eşsiz manzara eşliğinde misafirlerine sunuyor. Düğünlere ve seçkin davetlere yönelik göz alıcı bir atmosfer oluşturan ayrıcalıklı toplantı ve etkinlik alanları, lüks butikleri, açık ve kapalı havuzları, geniş terasları ve yemyeşil bahçeleriyle şehrin kalbindeki bu eşsiz resort, İstanbullular ve iş ya da tatil amaçlı seyahat edenler için mükemmel bir adres.

