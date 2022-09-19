Dünyaca Ünlü Müzisyen Mark Eliyahu 28 Eylül’de Harem Meydanı’nda İstanbullular Mark Eliyahu’nun Evrensel Müziği İle Muhteşem Bir Gece Yaşayacak

KÜLTÜR SANATIN MERKEZİ ÜSKÜDAR SEZONU AÇIYOR

UNUTULMAYACAK BİR MÜZİK ŞÖLENİNE HAZIR MISINIZ?

İSTANBULLULAR MARK ELİYAHU’NUN EVRENSEL MÜZİĞİ İLE MUHTEŞEM BİR GECE YAŞAYACAK

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kültür sanatın kalbi, sanatın ve sanatçının dostu Üsküdar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikler aracılığıyla Üsküdar’da atmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle İstanbullular için buluşma adresi olan Üsküdar, yeni sezonda kültürün merkezi konumunu koruyacak. 2022- 2023 sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Üsküdar Belediyesi, sezon açılışını yine muhteşem bir konserle yapacak.

Dünyanın en iyi müzisyenlerinden Mark Eliyahu ve orkestrası 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30’da Harem Meydanı’nda sanatseverleri müziğe doyuracak. Müziğe dört yaşında kemanla başlayan Eliyahu, lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanışıp hayran kaldı ve ardından Azerbaycan'da Adalet Vezirov'dan ders aldı. Mark Eliyahu’nun şarkıları ve eserleri dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip ediliyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla 2022-2023 kültür sanat sezonunun açılışının gerçekleşeceği etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız

TARİH: 28 EYLÜL ÇARŞAMBA

SAAT:20.30

YER: ÜSKÜDAR HAREM MEYDANI

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )