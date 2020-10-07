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Dünya Serabral Palsi Gününde Her Yer Yeşile Büründü

Fethiye Sosyal Hizmet merkezi tarafından 6 Ekim Dünya Serabral Palsi gününe özel etkinlik düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2020 Çarşamba 09:28
Dünya Serabral Palsi Gününde Her Yer Yeşile Büründü
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Fethiye Sosyal Hizmet merkezi müdürü Sevim Seringen Dünya Serabral Palsi günü dolayısıyla Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kapsamında bugün ülke genelinde Serebral Palsili (SP) çocuklar için farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Biz de Fethiye sosyal hizmet merkezi olarak bugün 6 Ekim'de filizlenme, büyüme ve yaşamın yenilenmesi anlamına gelen; aynı zamanda Serebral Palsi'nin rengi olan 'yeşil' rengini kullanarak yeşil kıyafet giyilmesi, yeşil maske takılması ve binaların yeşil ışıkla aydınlatılması gibi etkinlikler planlanarak farkındalık çalışmalarına katkıda bulunduysak ne mutlu dedi.

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