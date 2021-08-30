Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun Haksızlık Mı Yapıyor ?

TC. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

23.07.2007 tarihinde Dünya Ehlibeyt Vakfı bünyesinde vakfın dış cephe boyama işini yaparken, iskeleden düşerek iş kazası geçirdim ve kaza neticesinde % 61 oranında malul oldum. Maluliyetim nedeniyle SGK tarafından bana maluliyet aylığı bağlandı. Geçirdiğim iş kazası sonrasında Dünya Ehliyet Vakfı’ nın başkanı Fermani Altun tarafından sigortasız çalıştırıldığımı sigorta kaydımın hiç tanımadığım üstelik firma sahibi olduğunu dahi bilmeyen Aydın Aydın isimli kişi üzerinde olduğunu öğrendim. Bu nedenle beni sigortasız çalıştıran ve gerekli iş güvenliği önlemlerini almayarak mağduriyetime sebep olan Dünya Ehliyet Vakfı ve vakıf başkanı Fermani Altun aleyhinde hem hizmet tespiti hem de iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları açtım. Özetlemek gerekirse uğradığım iş kazası nedeniyle beni sigortasız çalıştıran Ehlibeyt Vakfı ve SGK aleyhinde 21.03.2008 tarihinde Bakırköy 9. İş Mahkemesi' nin 2008/492 E. sayılı dosyası görülen tespit davası açarken aynı zamanda kaza tarihinde bilgim dışında Aydın Aydın isimli kişi üzerinde sigortalı göründüğümden bu çalışmalarımın iptali için 15.07.2011 tarihinde Bakırköy 13. İş Mahkemesi' nin 2011/524 E. sayılı dosyası ile ayrı bir tespit davası daha açtım. Bu dava Bakırköy 9. İş Mahkemesi' nin 2008/492 E. sayılı dosyası ile birleştirildi. Her iki davam da kabul edilerek neticede Dünya Ehlibeyt Vakfı’ nın işçisi olduğum mahkemece tespit edildi. Bu sırada meydana gelen iş kazası nedeniyle “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun aleyhinde şikayetçi oldum ve Fermani Altun İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin 2019/588 E. sayılı dosyasında yargılama yapılarak hakkında mahkumiyet hükmü kuruldu. Yine beni ve birlikte iş kazası geçirdiğim işçi Erkan Baraner ‘ i sigortasız çalıştıran Dünya Ehlibeyt Vakfına da yüklü miktarda idari para cezası uygulandı. Son tahlilde söz konusu mahkeme kararlarıyla benim Dünya Ehlibeyt Vakfı’ nın işçisi olduğum, bu vakfa ait işyerinde çalıştığım esnada iş kazası geçirdiğim dolayısıyla vakfın yöneticisi konumunda olan Fermani Altun’ un ve Dünya Ehlibeyt Vakfı’ nın bu kazadan sorumlu oldukları sonucuna varıldı. Bunun yanı sıra aynı zamanda 21.03.2008 tarihinde Bakırköy 8. İş Mahkemesi' nin 2008/495 E. sayılı dosyası ile Ehlibeyt Vakfı ve Fermani Altun aleyhinde iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası açtım. Dosyaya gelen bilirkişi raporunda Dünya Ehlibeyt Vakfı’ nın meydana gelen kazada %100 kusurlu olduğu tespit edildi. Nihayetinde Bakırköy 24. İş Mahkemesi' nin 2013/15 E. sayılı dosyası ile görülen bu davayı da kazandım ve mahkeme Dünya Ehlibeyt Vakfı’ nın bana maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Kazandığım iş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davasında verilen kararı alacağımı tahsil etmek amacıyla icra takibine konu ettim. Ancak İstanbul 5. İcra Müdürlüğü ‘ nün 2020/26112 E. sayılı dosyasında icra müdürlüğü nezdinde yapılan araştırmada vakıf üzerinde herhangi bir gayrimenkul ya da araç kaydı olmadığı gibi hiçbir bankada da mevduatı bulunmadığı tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ nıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nüzce araştırma yapılarak vakfı bilinçli olarak zarara uğratan ve uğrattığı zarar neticesinde alacağımı tahsil etme hakkımı elimden alan vakıf defterlerinde usulsüzlük yaptığı İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/588 E. (Eski 2009/1308 E.) tarafından tespit edilen Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun hakkında vakıf başkanlığı görevinden alınması için işbu dilekçemle ihbar ve şikayette bulunuyorum. Bilindiği üzere vakfın amacı doğrultusunda faaliyette bulunmayan, vakfın mallarını ve gelirlerini amaçlarına uygun olarak kullanmayan, ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı zarara uğratan, vakıf idaresi tarafından tespit edilen noksanlık ve yanlışlıkları verilen süre içerisinde tamamlamayan, düzeltmeyen veya aykırı işlemlere devam eden vakıf yöneticileri mahkeme kararıyla görevden alınabilmektedir. Dünya Ehlibeyt Vakfı’ nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nce vakıf denetçileri tarafından denetlenmesi ve vakıf yönetiminde yer alan kişilerin kusurlu fiileri nedeniyle vakfa verdikleri zarardan sorumlu tutularak gerekli cezai yaptırımın uygulanması gerekmektedir. Bu itibarla yaptığı usulsüzlükler nedeniyle vakfı zarara uğratan, ceza mahkemesinde sorumluluğunun ortadan kalkması için vakıf defterinde usulsüzlük ve tahrifat yaptığı İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin 2019/588 E. (Eski 2009/1308 E.) sayılı dosyasında mahkeme hakimince tespit edilen, beni ve beraber kaza geçirdiğim ERKAN BARANER’ i sigortasız çalıştırarak SGK’ ya yüklü miktarda idari para cezası ödemek zorunda kalan ve bu suretle vakfı zarara uğratarak vakıftan alacaklı olduğum tazminat haklarımı almamı engelleyen vakıf yöneticisi Fermani Altun hakkında yaptığı usulsüzlükler dolayısıyla görevden alma davası açılması için ihbarda bulunuyorum. Yukarıdaki açıklamalarım dikkate alınarak vakfın denetlenmesi için gereğini Dünya Ehlibeyt Vakfı ve vakıf başkanı Fermani Altun tarafından mağdur edilen bir vatandaş olarak arz ve talep ederim. Dilekçemde bahsettiğim tüm evraklar sayın makamınıza fiziki olarak tarafımca gönderilecektir.

Saygılarımla

Hüseyin İşler

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