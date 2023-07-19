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Dünya Doktorları: “Kızamıktan Korunmanın Tek Yolu Aşılama”

Son dönemde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artışa geçen kızamık vakaları sayısı endişeye neden oluyor. Durum, Türkiye’de kontrol altında alınmış olmasına rağmen uzmanlar yeterli tedbirler alınmazsa durumun salgına dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Dünya Doktorları Derneği (DDD), kızamıktan korunmanın tek yolunun aşılama olduğunu belirterek, salgın riskine karşı halkı ve otoriteleri tedbirli olmaya çağırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:22
Dünya Doktorları: “Kızamıktan Korunmanın Tek Yolu Aşılama”
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Dünya Doktorları, insani yardım ve sağlık hizmetleri alanında profesyonellerden oluşan ekipleriyle aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığının korunması adına önemli görevler üstlenen Dünya Doktorları, son dönemde artışa geçen kızamık vakarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Vakaların %86’sı İstanbul’da”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2023'ün başından itibaren Avrupa Bölgesi'nde 17 ülkede kızamık vakaları tespit etti. Şubat sonuna kadar bildirilen vakaların sayısı 900'ü aşarak, 2022 boyunca bildirilen vakaların sayısını geride bıraktı. DSÖ Avrupa Bölgesi Kızamık ve Kızamıkçık Raporu'na göre, son 12 ay içinde en yüksek vaka sayılarını bildiren ülkeler arasında Rusya Federasyonu ve Tacikistan ile birlikte Türkiye de yer alıyor.

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Türkiye, etkili bir bağışıklama programıyla kızamık hastalığını dünya standartlarında "eliminasyon" aşamasına kadar getirmeyi başarmıştı. Ancak, 2010'dan itibaren kızamık vakalarında artış görüldü. Sağlık Bakanlığı, kızamığın Türkiye'de kontrol altında olduğunu vurgularken, yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak vakalarda artış yaşandığını belirtti. DSÖ'ye Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan resmi verilere göre, Türkiye'de 2023'ün ilk dört ayında 1.440 kızamık vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre vakaların %86’sı İstanbul’da bulunmakta” diye açıkladı.

Aşılanmamış kişiler kızamığa karşı yüksek risk altında

Kızamık hastalığı, kızamık virüsünün solunum yoluyla veya enfekte kişilerin salgılarıyla temas yoluyla kolayca yayılan bir hastalık olduğunu söyleyen Bilgin, “Kızamık geçirmemiş veya aşılanmamış kişiler kızamığa karşı yüksek risk altındadır.

Her gün aşıya erişimi olmayan çocuklardan yaklaşık 380'i kızamıktan ölmektedir. Kızamıktan korunmanın tek yolu aşılamadır. Dünya Doktorları olarak, Sağlık Bakanlığı'nın da önerdiği şekilde eksik aşılı ya da hiç aşısı yapılmayan çocuğu olan kişilere gerekli aşıları yaptırmaları için çağrıda bulunuyoruz. Şu ana kadar alınan önlemleri memnuniyetle karşılamakla birlikte, kamu otoritelerini ve uluslararası toplumu bu önlemleri yoğunlaştırmaya ve toplum içerisinde bu konuda farkındalık oluşturmaya davet ediyoruz” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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