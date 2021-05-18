Dünya Basın Mensupları Basın Bildirisi

“İsrail Siyonistlerinin devlet teşekkülündeki teröristvari soykırımcı saldırılarını tüm Dünya;ya karşı

işlenmiş, insanlığa kast eden bir insanlık suçu olarak görüyor, Dünya Basın Mensupları Derneği olarak

kınıyor, lanetliyor ve hesap verilmesini talep ediyoruz.”

Dünya genelinde olanları ve olayları kamuoyuna aktarmak gayesi ile habercilik yapan, silahsız ve

tüm dünyaca kabul edilmiş ilkesel bir temayülle dokunulmazlığı olan basın kuruluşlarına ve onların

temsilcisi basın mensuplarına yönelik 15 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen İsrail’in saldırısı, olayların

geldiği cüretkârlığı göstermesi açısından oldukça manidardır.

Basın mensuplarına karşı yapılan bu saldırı, İsrailli gözü dönmüş terörist canilerin yaptıkları zulmün

geniş kitlelerce öğrenilmesi ile asli suretlerinin yansımasından rahatsız olduklarını göstermektedir. İnsaf

sahibi ve insanlıktan yana nasibini almış olan Yahudi milletinin bu Siyonist soykırım karşısında vicdanlarının

rahat olmadığı kanaatiyle bu insafsız, vahşet karşısında durmaları gerektiğine inanıyoruz.

Bütün İbrahim’i dinlerin ortak ilkesi olarak; cana kıyan, zulmeden ve yeryüzünde fesat çıkaranlar

dünyada Allah’ın, meleklerin ve insanların lânetine uğrayacakları; ahirette ise cehenneme girecekleri

defaaten vurgulanır.

Sözde dini referanslarla siyaset güden İsrail'in; Filistin halkına karşı hem de mübarek Ramazan ayı

içerisinde başlatıp bayram günlerinde artarak kural nizam tanımayıp devam ettirdiği zulmü ve aleni

soykırımı karşısında dünyanın suspus olmuş haline bakılırsa insanlığın istikbali açısından çok daha kötü bir

Dünyaya doğru gidildiği görülmektedir.

Kan ve gözyaşı üzerinden kendilerine gelecek arayanlar, insanlığın ve dünyanın geleceğine kast

etmiş vahşilerdir. Dün Nazi zulmünün mazlumu durumunda olanların bugün Filistinli mazlum halka karşı

Nazi faşizminden daha vahşi bir hal içerisinde olmaları izah ve insaftan uzaktır.

Dünya Basın Mensupları Derneği olarak; İsrail Siyonistlerinin saldırılarını tüm Dünya;ya karşı

işlenmiş bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu saldırıların izahı ve haklı bir sebebinin olamayacağı

kanaatindeyiz. Saldırıda doğrudan muhatap olan basın kuruluşları ve basın mensubu meslektaşlarımıza

geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, insanlığa kast eden İsrail terörünü kınıyor ve lanetliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.