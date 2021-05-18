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Dünya Basın Mensupları Basın Bildirisi

“İsrail Siyonistlerinin devlet teşekkülündeki teröristvari soykırımcı saldırılarını tüm Dünya;ya karşı işlenmiş, insanlığa kast eden bir insanlık suçu olarak görüyor, Dünya Basın Mensupları Derneği olarak kınıyor, lanetliyor ve hesap verilmesini talep ediyoruz.”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2021 Salı 12:29
Dünya Basın Mensupları Basın Bildirisi
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“İsrail Siyonistlerinin devlet teşekkülündeki teröristvari soykırımcı saldırılarını tüm Dünya;ya karşı
işlenmiş, insanlığa kast eden bir insanlık suçu olarak görüyor, Dünya Basın Mensupları Derneği olarak
kınıyor, lanetliyor ve hesap verilmesini talep ediyoruz.”
Dünya genelinde olanları ve olayları kamuoyuna aktarmak gayesi ile habercilik yapan, silahsız ve
tüm dünyaca kabul edilmiş ilkesel bir temayülle dokunulmazlığı olan basın kuruluşlarına ve onların
temsilcisi basın mensuplarına yönelik 15 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen İsrail’in saldırısı, olayların
geldiği cüretkârlığı göstermesi açısından oldukça manidardır.
Basın mensuplarına karşı yapılan bu saldırı, İsrailli gözü dönmüş terörist canilerin yaptıkları zulmün
geniş kitlelerce öğrenilmesi ile asli suretlerinin yansımasından rahatsız olduklarını göstermektedir. İnsaf
sahibi ve insanlıktan yana nasibini almış olan Yahudi milletinin bu Siyonist soykırım karşısında vicdanlarının
rahat olmadığı kanaatiyle bu insafsız, vahşet karşısında durmaları gerektiğine inanıyoruz.
Bütün İbrahim’i dinlerin ortak ilkesi olarak; cana kıyan, zulmeden ve yeryüzünde fesat çıkaranlar
dünyada Allah’ın, meleklerin ve insanların lânetine uğrayacakları; ahirette ise cehenneme girecekleri
defaaten vurgulanır.
Sözde dini referanslarla siyaset güden İsrail&#39;in; Filistin halkına karşı hem de mübarek Ramazan ayı
içerisinde başlatıp bayram günlerinde artarak kural nizam tanımayıp devam ettirdiği zulmü ve aleni
soykırımı karşısında dünyanın suspus olmuş haline bakılırsa insanlığın istikbali açısından çok daha kötü bir
Dünyaya doğru gidildiği görülmektedir.
Kan ve gözyaşı üzerinden kendilerine gelecek arayanlar, insanlığın ve dünyanın geleceğine kast
etmiş vahşilerdir. Dün Nazi zulmünün mazlumu durumunda olanların bugün Filistinli mazlum halka karşı
Nazi faşizminden daha vahşi bir hal içerisinde olmaları izah ve insaftan uzaktır.
Dünya Basın Mensupları Derneği olarak; İsrail Siyonistlerinin saldırılarını tüm Dünya;ya karşı
işlenmiş bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu saldırıların izahı ve haklı bir sebebinin olamayacağı
kanaatindeyiz. Saldırıda doğrudan muhatap olan basın kuruluşları ve basın mensubu meslektaşlarımıza
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, insanlığa kast eden İsrail terörünü kınıyor ve lanetliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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