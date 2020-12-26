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Duayen Başkan Murat Aydın’ın Anne Ve Babası da KOVİD 19'a Yakalandı …
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Duayen Başkan Murat Aydın’ın Anne Ve Babası da KOVİD 19'a Yakalandı …

1999’da Zeytinburnu’na Belediye Başkanı seçildiği dönemde ilçenin alt ve üst yapısına yönelik yaptığı çalışmaları ile kesintisiz olarak 4 dönem tam 20 sene gece gündüz Zeytinburnu halkı için emek veren ve 31 Mart 2019’da da 5.dönemi olarak partisi olan Ak Parti tarafından Beykoz’da belediye başkanı olarak aday yapıldı ve seçimi yüksek bir oy oranı ile kazanan Murat Aydın’ın babası ve Annesi Korona Virüs’e yakalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Aralık 2020 Cumartesi 14:35
Duayen Başkan Murat Aydın’ın Anne Ve Babası da KOVİD 19'a Yakalandı …
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ALLAH’TAN HER İKİ BÜYÜĞÜMÜZE ACİL ŞİFALAR DİLERİZ…

Giresun’da yeşillikler içinde yaşamalarına rağmen illet hastalığın gidip bulduğu Başkan Murat Aydın’ın anne babası başta olmak üzere dünyayı kasıp kavuran Kovid 19 hastalığının biran önce bütün dünyada yok olmasını dileriz.

BAŞKAN MURAT AYDIN’IN HERKESTEN BÜTÜN HASTALARIMIZIN SAĞLIKLARINA KAVUŞMASI İÇİN DUA TALEBİ VARDIR…

Gazetemizin genel yayın yönetmeni ve Murat Aydın’ın aile dostu Hüseyin Çetiner’in başkan ile yaptığı telefon görüşmesinde Aydın şunları söyledi “Hükümetimizin,sağlık bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu virüsten kurtulmamız adına ortaya koydukları çalışmaları takdir ile karşılıyorum. Herkesin bildiği üzere bu hastalık zengin fakir tanınan tanınmayan ayrımı yapmıyor. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda insan ne yazık ki bu virüsten dolayı hayata veda etti. Bugün bizim dünyaya gelmemize deden olan canımızın bir parçası olan annem ve babam da ne yazık ki bu hastalığa yakalandı. Şimdi hastanede tedavi görüyorlar. Bütün dostlarımızdan Annem ve babam başta olmak üzere bütün hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için dua etmelerini istiyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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