Duayen Başkan Murat Aydın’ın Anne Ve Babası da KOVİD 19'a Yakalandı …

ALLAH’TAN HER İKİ BÜYÜĞÜMÜZE ACİL ŞİFALAR DİLERİZ…

Giresun’da yeşillikler içinde yaşamalarına rağmen illet hastalığın gidip bulduğu Başkan Murat Aydın’ın anne babası başta olmak üzere dünyayı kasıp kavuran Kovid 19 hastalığının biran önce bütün dünyada yok olmasını dileriz.

BAŞKAN MURAT AYDIN’IN HERKESTEN BÜTÜN HASTALARIMIZIN SAĞLIKLARINA KAVUŞMASI İÇİN DUA TALEBİ VARDIR…

Gazetemizin genel yayın yönetmeni ve Murat Aydın’ın aile dostu Hüseyin Çetiner’in başkan ile yaptığı telefon görüşmesinde Aydın şunları söyledi “Hükümetimizin,sağlık bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu virüsten kurtulmamız adına ortaya koydukları çalışmaları takdir ile karşılıyorum. Herkesin bildiği üzere bu hastalık zengin fakir tanınan tanınmayan ayrımı yapmıyor. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda insan ne yazık ki bu virüsten dolayı hayata veda etti. Bugün bizim dünyaya gelmemize deden olan canımızın bir parçası olan annem ve babam da ne yazık ki bu hastalığa yakalandı. Şimdi hastanede tedavi görüyorlar. Bütün dostlarımızdan Annem ve babam başta olmak üzere bütün hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için dua etmelerini istiyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)