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Dr. Yasin Çetinkaya ve Dr. Elif Gülay Mutluluğa ''Evet'', dedi

Genç doktorların Zeytinburnu Belediyesi evlendirme dairesinde yapılan nikah törenine çok sayıda davetli katılarak yaşanan mutluluğa ortak oldular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2021 Cumartesi 18:18
Dr. Yasin Çetinkaya ve Dr. Elif Gülay Mutluluğa ''Evet'', dedi
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GENÇ DOKTORLARIN NİKAHINI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY KIYDI

AK PARTİ Zeytinburnu önceki dönem yönetim kurulu üyesi Hasan Çetinkaya'nın oğlu doktor Yasin Çetinkaya ve doktor Elif Gülay çiftinin nikahını  Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy kıydı.


NİKAHIN ŞAHİTLERİ TANINAN SİMALARDAN OLUŞTU 

Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikahın şahitleri ise; İstanbul İl Spor Şube Müdürü Ali İhsan Öner, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A. Selami Delibalta, İş adamı Celal Altuğ, Zeytinburnu Kızılay şube başkanı iş adamı Ayhan Balcı' dan oluştu.

Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un keyifli ve neşeli bir şekilde  kıydığı nikahta damadın babası ile beraber aynı partide siyaset yapmaktan dolayı mutlu ve memnun olduğunu söyledi.

Nikah şahitlerinden iş adamı Celal Altuğ gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi; Genç kardeşlerim, Dr. Yasin Çetinkaya ve Dr. Elif Gülay'a mutluluklar dilerim, dedi.

Diğer nikah şahitleri A.Selami Delibalta,Ali İhsan Öner ve Ayhan Balcı'da genç çiftlere ömür boyu mutluluk dileklerini sundular.

Çok sayıda davetlinin Çetinkaya ve Gülay ailelerini mutlu günlerinde yanlız bırakmayarak Zeytinburnu belediyesi Kazlıçeşme nikah dairesini doldurdular.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 31.10.2021 18:46
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