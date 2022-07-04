Dr. Mimar Hüseyin Demir kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini memleketi sınırları içinde tamamlamıştır. Eğitim kariyerinde Hukuk ve Mimarlık fakültelerinde lisans ardından yüksek lisans ve Doktora eğitimini ayrıca Gayrimenkul ve Enerji hukuku, Kurumsal ve Stratejik Finans Yönetimi ve AML & CAMS Uzmanlığı Eğitimini tamamlamıştır.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde önemli görevlerde bulunmasının ardından 1995 yılından itibaren ticaret hayatına adım atmıştır. Ulusal ve uluslararası ticaret, ekonomi ve hukuk mevzuatına hâkim 25 yılı geride bıraktığı ticaret hayatında yetiştirdiği iş insanı, üst düzey yönetici , fikir babası olduğu iş alanları ile kurucusu veya kurulmasına öncülük ettiği sayısız şirkettin yanında, büyük ölçekli uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Ulusal ve Yerel Gazete, Medya ve internet haber mecralarında Ekonomi, Finans, Enerji, Hukuk, Gayrimenkul, Uluslararası ticaret ve Toplumsal konuları kapsayan 400’ün üzerinde haber ve köşe yazısından oluşan sorun, tespit ve çözüm önerisi gibi farklı içerikleri bulunmaktadır.

Toplum yararına çalışan yerel, ulusal birçok dernek ve topluluğa üyeliği mevcuttur.

Halen Holding yönetim kurulu başkanlığı ve Akaryakıt istasyonları yatırım uzmanlığı görevini yürütmekte olup Farsça, İngilizce, Bulgarca, Rusça ve Kürtçe bilmektedir.