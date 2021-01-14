banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Av.Deniz Bakır Basın İle Buluştu
Son Dakika
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Av.Deniz...
Dostları Osman Kumandan’ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı
Son Dakika
Dostları Osman Kumandan’ı Son Yolculuğunda...
1.Kılıçarslan’ın Mezarı Diyarbakır Silvan’da Bulundu
Son Dakika
1.Kılıçarslan’ın Mezarı Diyarbakır Silvan’da Bulundu
İstanbul Soğuk Hava Sistemine Etkisine Girecek
Son Dakika
İstanbul Soğuk Hava Sistemine Etkisine...

Dostları Osman Kumandan’ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

Eski Dil Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) yönetim kurulu üyesi Osman Kumandan 12 Ocak 2021 Kocaeli Derince de evinde çıkan yangından dolayı hastaneye yatırılmıştı. Yapılan ameliyatta bir saat sonra 2.derece yanığa bağlı olarak çoklu organ yetmezliği neden ile hayatını kaybetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2021 Perşembe 10:04
Dostları Osman Kumandan’ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı
banner171

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY İLÇEMİZİN BİR DEĞERİ OLAN OSMAN KUMANDAN’I SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI…

Koronavirüs nedeni ile camide kılınamayan cenaze namazı Zeytinburnu ilçesinde bulunan Kozlu Gasilhanesinde kılındı. Merhum’un son  yolculuğunda hastane sürecinde de yalnız bırakmayan Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy, eski belediye başkan yardımcısı İlyaz Saka ,Belediye Meclis Üyeleri Dr. Reşide Yüksel, Mustafa Güreler, Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucusu başkanı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, yönetim kurulu üyesi Tülay Gençtürk, eski MHP Zeytinburnu ilçe başkanı iş adamı Vahdet Çakıroğlu başta olmak üzere çok sayıda dostu merhumu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazından sonra Habipler Yayla Mezarlığında toprağa verildi.

HÜSEYİN ÇETİNER DAHA BERABER ZEYTİNBURNU İÇİN GÜZEL İŞLER YAPACAKTIK AMA ÖMRÜ VEFA ETMEDİ DEDİ...

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in 2016 yılında 12 arkadaşı ile beraber Zeytinburnu ilçesinde bulunan tarihi mekanları ve tarihe not düşmüş ebedi sakinlerini tanıtacak platformu kurduğumuz zaman kurucu üyelerden birisi de eski DİL Gazetesi İmtiyaz sahibi Osman Kumandan Olmuştu.Merhum Zeytinburnu’na değer katmak adına platform olarak yaptığımız hayırlı çalışmaları herkese anlatarak ciddi görev yapan Osman Kumandan’ın bu güzel katkılarını hiçbir zaman unutmayacağız. Belediye başkanımız Ömer Arısoy’dan   merhum’un ikamet ettiği sokağın ismine  Gazeteci Osman Kumandan isminin verilmesini bekliyoruz.

Çetiner konuşmasını şu şekilde sürdürdü ;”Merhumu yaklaşık olarak 15 senedir tanırım.6 senedir de beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) çatısı altında ilçemiz için vazife yapıyoruz.

Gerek yönetim kurulu olarak gerekse de yaptığımız seminer,etkinlik,ziyaret ve her türlü çalışmalarımızın hepsine katılım gösterdi. Mazeretleri olmadan toplantılara katılmayanlara tatlı getirme cezası verelim derdi.

Kendisi ile beraber görev yapmaktan dolayı memnunun. Rabbim taksiratını af, mekanını cennet eylesin inşallah” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.01.2021 10:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1.Kılıçarslan’ın Mezarı Diyarbakır Silvan’da Bulundu
1.Kılıçarslan’ın Mezarı Diyarbakır Silvan’da Bulundu
Başkan İmamoğlu: “Oy Versin, Vermesin Vatandaşla İlişkimiz Değişmeyecek”
Başkan İmamoğlu: “Oy Versin, Vermesin Vatandaşla İlişkimiz Değişmeyecek”
İstanbulluların Stres Seviyesi 10 Üzerinden 7,4
İstanbulluların Stres Seviyesi 10 Üzerinden 7,4
Osman Kumandan Hakka Yürüdü
Osman Kumandan Hakka Yürüdü
İmamoğlu: “Zor Koşullarda Mücadele Edip Başarmak Hepimizin Sorumluluğu”
İmamoğlu: “Zor Koşullarda Mücadele Edip Başarmak Hepimizin Sorumluluğu”

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169