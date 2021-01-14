Dostları Osman Kumandan’ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY İLÇEMİZİN BİR DEĞERİ OLAN OSMAN KUMANDAN’I SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI…

Koronavirüs nedeni ile camide kılınamayan cenaze namazı Zeytinburnu ilçesinde bulunan Kozlu Gasilhanesinde kılındı. Merhum’un son yolculuğunda hastane sürecinde de yalnız bırakmayan Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy, eski belediye başkan yardımcısı İlyaz Saka ,Belediye Meclis Üyeleri Dr. Reşide Yüksel, Mustafa Güreler, Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucusu başkanı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, yönetim kurulu üyesi Tülay Gençtürk, eski MHP Zeytinburnu ilçe başkanı iş adamı Vahdet Çakıroğlu başta olmak üzere çok sayıda dostu merhumu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazından sonra Habipler Yayla Mezarlığında toprağa verildi.

HÜSEYİN ÇETİNER DAHA BERABER ZEYTİNBURNU İÇİN GÜZEL İŞLER YAPACAKTIK AMA ÖMRÜ VEFA ETMEDİ DEDİ...

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in 2016 yılında 12 arkadaşı ile beraber Zeytinburnu ilçesinde bulunan tarihi mekanları ve tarihe not düşmüş ebedi sakinlerini tanıtacak platformu kurduğumuz zaman kurucu üyelerden birisi de eski DİL Gazetesi İmtiyaz sahibi Osman Kumandan Olmuştu.Merhum Zeytinburnu’na değer katmak adına platform olarak yaptığımız hayırlı çalışmaları herkese anlatarak ciddi görev yapan Osman Kumandan’ın bu güzel katkılarını hiçbir zaman unutmayacağız. Belediye başkanımız Ömer Arısoy’dan merhum’un ikamet ettiği sokağın ismine Gazeteci Osman Kumandan isminin verilmesini bekliyoruz.

Çetiner konuşmasını şu şekilde sürdürdü ;”Merhumu yaklaşık olarak 15 senedir tanırım.6 senedir de beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) çatısı altında ilçemiz için vazife yapıyoruz.

Gerek yönetim kurulu olarak gerekse de yaptığımız seminer,etkinlik,ziyaret ve her türlü çalışmalarımızın hepsine katılım gösterdi. Mazeretleri olmadan toplantılara katılmayanlara tatlı getirme cezası verelim derdi.

Kendisi ile beraber görev yapmaktan dolayı memnunun. Rabbim taksiratını af, mekanını cennet eylesin inşallah” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)