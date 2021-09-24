Dopink Hafıza, Fen Eğitimi Alanında En Çağdaş Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımlarını Uygulayacak

Bilim ve Teknoloji Kurulu’nda yer alan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Emine Adadan, fen eğitimi içeriklerinin pedagojik alan bilgisiyle uyumlu bir şekilde hazırlanması sürecini koordine edecek.

Akademik ve teknolojik anlamda inovatif Ar-Ge çalışmalarına yönelen Doping Hafıza, Türkiye’de ilk kez kullanılan yapay zekâ destekli akıllı test paneli, akıl haritaları, infografikler, rehberlik videoları, velilere özel hazırlanan Gelişim Bilgilendirme Sistemi, soruları videolu çözen Çözücü uygulaması, Reflekslerle Matematik, Serüvenlerle Fen Bilimleri ve Tarih Yolculuğu gibi oyun formatında geliştirilen inovatif eğitim ve konsept derslerle inovatif bir öğrenme kültürü inşa ediyor. Doping Hafıza sisteminde bulunan yüzbinlerce öğrenci, bu sayede eş zamanlı olarak video izleyebiliyor. 10 dakikalık ekspres özel ders formatı olarak öne çıkan ‘Şimdi Anladım’ uygulaması ise öğrencilere, ders çalışırken anlamakta zorlandıkları yerleri anında ve doğrudan yetkin bir branş öğretmeniyle görüşerek çözümleme fırsatı sunuyor.

GLOBAL BİR VİZYONLA İLERLENİYOR

Online eğitim sektöründe ‘hayata değer katan bir teknoloji şirketi’ olma vizyonuyla ilerlediklerinin altını çizen Doping Hafıza CEO’su Semih Hakyemez, “Elementel düzeyde bulunan mikro yazılım sistemlerinin birbirleriyle entegrasyonlarını sağlayarak sistemik ve bütüncül bir otonom yazılım mimarisi geliştiriyoruz. Dijital ürünlerin yanında, donanım tarafında da robotlar vasıtası ile kodlama süreçlerine dahil olma projemize start verdik. Bünyemizde hayata geçen Bilim ve Teknoloji Kurulu ise global ekosistemde bilinen, teknoloji üreten, çağdaş eğitim ve öğretim teknolojileri ile insanların hayatlarına değer katan dijital bir teknoloji şirketi olma vizyonumuzun önemli bir yansıması” açıklamasında bulundu.

ANİMASYON DESTEKLİ FEN EĞİTİMİ İÇERİKLERİ BAŞARIYI ARTIRACAK

Bilim ve Teknoloji Kurulu’na Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Adadan’ın katılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Hakyemez, “Türkiye’nin önde gelen fen eğitimi uzmanları arasında yer alan Adadan, çoklu gösterimler ve araştırmaya dayalı öğrenme gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Doktorasını Amerika’nın Ohio Eyalet Üniversitesi’nde tamamlayan ve birçok uluslararası saygın dergide hakemlik yapan Adadan, Doping Hafıza’nın özellikle fen eğitimi içeriklerinin pedagojik alan bilgisiyle uyumlu bir şekilde hazırlanması yönünde Doping Hafıza eğitmen kadrosuna destek olacak. Animasyon destekli fen eğitimi içeriklerinin, bu alanlardaki bilimsel delillerle uyumlu bir şekilde hazırlanması doğrultusunda yönlendirmelerde bulunacak. Böylece öğrencilerimizin sınavlardaki ve okul derslerindeki başarılarını artırmak için, fen eğitimi alanında en çağdaş öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını uygulayarak mevcut eğitimlerinin kalitesini sürekli olarak yükselteceğiz” dedi.

KAYNAK; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)