Dopinger SEO Danışmanlığı Süreci Nasıl İlerlemektedir?

Google arama sonuçlarında kalıcı sıralama elde etmek ve ücretsiz organik trafik çekebilmek adına SEO danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

SEO danışmanlığı süreci öncelikle web sitesi analizi ile başlar. Web sitenizde bulunan mevcut SEO hataları belirlenir. Bu hatalar giderilerek web siteniz SEO’ya hazır hale getirilir.

Bu süreçten sonra hedef kitle analizi, rakip analizi, anahtar kelime analizi gibi çalışmalar yapılır. Bu çalışmalardan sonra SEO süreci başlar ve SEO süreciniz izlenerek raporlamalar yapılır. Düzenli raporlamalar ile birlikte gerekli iyileştirme çalışmaları da planlanır.

SEO stratejinizi geliştirmek istiyorsanız Dopinger SEO danışmanlık hizmeti ile bu konuda yol kat edebilirsiniz.

SEO Danışmanlığı Nedir?

SEO danışmanlığı, web sitenizin arama motorlarında sıralama elde etmesi ve web sitenize organik trafik gelmesi için yapılacak SEO çalışmalarının belirlenmesi, SEO hatalarının belirlenerek giderilmesi, çalışmaların yürütülmesi, sonuçların analiz edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması sürecinde aldığınız danışmanlık hizmetidir.

SEO danışmanlığı hizmeti bu alanda hizmet veren SEO uzmanları veya SEO ajansları tarafından sağlanır. Genellikle daha etkili sonuçlar alabilmek için deneyimli bir ekipten meydana gelen bir ajans ile çalışmanız iyi olacaktır.

Dopinger SEO danışmanlığı hizmeti ile tanışırsanız arama motorlarında iyi bir performans gösterebilir ve rakiplerinizi geride bırakarak daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Dopinger ile SEO Danışmanlığı Nasıl Çalışır?

Web siteniz için SEO danışmanlığı hizmeti alacaksanız Dopinger SEO danışmanlık hizmeti öncelikle hedeflerin belirlenmesi ile başlar.

SEO ekibi öncelikle sizinle bir toplantı yaparak hedeflerinizi belirler ve beklentilerinizi öğrenir. Daha sonra web sitenizin SEO noktasında teknik problemleri belirlenir ve iyileştirmeler yapılır.

Bu süreç sonunda rakipleriniz analiz edilir, anahtar kelime araştırması yapılır, içerik stratejisi geliştirilir, teknik iyileştirmeler gerçekleştirilir ve SEO süreci yürütülür.

Son aşamada SEO çalışmalarınız izlenir ve rapor haline getirilir. Size bir SEO raporu sunulur. Bu rapordan sonra gerekli iyileştirme planlamaları yapılır ve SEO ekibi web siteniz için yenilenmiş bir SEO stratejisi ile çalışmaya devam eder.

Anahtar Kelime Araştırma ve Analiz Aşaması

Dopinger SEO danışmanlığı hizmeti alıyorsanız öncelikle anahtar kelime araştırması sürecinden geçersiniz. Anahtar kelime araştırması SEO çalışmaları için en önemli noktalardan biridir.

Anahtar kelime araştırması ve analiz aşamasında şu durumlara dikkat edilir;

Anahtar kelime analizine başlamadan evvel arama amacı ve arama hacmi dikkate alınır.

Kullanıcıların arama amacına hitap eden, aylık arama hacmi yüksek olan anahtar kelimeler belirlenir.

İlk olarak konunuzla ilgili anahtar kelimelerin geniş bir listesi yapılır.

Her konu müşteri veya hedef kitlenizin kullanabileceği ifadelerle genişletilir.

Daha sonra Google Anahtar Kelime Planlayıcı, SemRush ve Ahrefs gibi araçlarla ilgili arama terimleri bulunur.

Bu süreçte ana anahtar kelime ve yan anahtar kelimeler arama hacmine göre belirlenir.

Uzun kuyruklu anahtar kelimelere odaklanmak söz konusudur. Bu sayede kitlenizde en spesifik aramaları yapanlar dahi web sitenize gelir.

Teknik SEO İyileştirmeleri ve Site Analizi

Web sitenizin teknik SEO iyileştirmeleri de çok önemlidir. Dopinger SEO danışmanlık hizmeti sürecinde öncelikle SEO ekibi tarafından web sitenizin analizi yapılır.

Web sitenizde bulunan tüm teknik SEO hataları belirlenir. Teknik SEO hatalarının tamamı listelenir ve gerekli iyileştirme çalışmaları belirlenir.

Web sitenizdeki mobil uyumluluk hatalarının tamamı ortadan kaldırılır.

Temiz ve basit bir web sitesi yapısı ortaya konur.

Açıklayıcı, SEO uyumlu ve anahtar kelime açısından zengin URL yapısı oluşturulur.

Görseller için alt etiket ve alternatif metinler kullanılır ve bununla ilgili anahtar kelimelere yer verilir.

XML site haritası oluşturulur, Google’a bildirilir ve optimize edilir.

Arama motoru botlaırnı doğru yönlendirmek için robots.txt dosyası optimizasyonu yapılır.

Temiz ve geçerli HTML kodu kullanmanıza odaklanılır.

Benzer ve yinelenen içerik problemlerini ortadan kaldırmak için Canonical etiketler kullanılır.

Arama motorlarının daha nitelikli sıralama yapması için yapılandırılmış veriler kullanılır.

Web sitenizin hızını ve güvenliğini arttırmak için HTTPS protokolü kullanılır.

Mobilde web sitesi hızını ve performansını arttırmak için tembel yükleme kullanılır.

Dünyanın her yerindeki kullanıcılara en hızlı şekilde ulaşabilmeniz için bir içerik dağıtım ağı kullanılır.

Dosyalar ve görseller sıkıştırılarak indirme hızlı hale getirilir ve web sitesi performansı arttırılır.

Geri dönen ziyaretçilerin daha iyi bir deneyim yaşaması için tarayıcı önbelleği kullanılır.

Görselleriniz SEO uyumlu hale getirilir ve kalitesi bozulmadan sıkıştırılması sağlanır.

İçerik Stratejisi ve Optimizasyonu

Web sitenizde SEO çalışmaları yürütebilmek için en önemli özelliklerden biri de içerik stratejisi geliştirme ve mevcut içerikleri optimize etmedir.

Dopinger SEO danışmanlığı hizmeti içerik stratejisine özel önem veriyor. Ekibimiz profesyonel içerik stratejisi geliştirerek web sitenizin hem ürün hem hizmet hem kategori hem de blog sayfalarında ön plana çıkmasını sağlar.

Bunun dışında mevcut zayıf içerikleriniz belirlenir. SEO sıralaması düşük olan içeriklerin nasıl daha iyi sıralama alacağı belirlenir ve bu içerikler SEO uyumlu olarak optimize edilerek güçlendirilir. Bir içerik geliştirilemeyecek gibi olursa mutlaka web sitenizden kaldırılır.

İçerik stratejisi şu şekilde yürür;

İçerik pazarlaması için öncelikle anahtar kelime analizi yapılır.

Rakiplerinizin benzer içerikleri incelenir ve daha nitelikli içerikler üretilir.

Rakiplerinizin içerik üretmediği anahtar kelimeler belirlenerek bu terimlerde içerik üretilir.

Uzun kuyruklu anahtar kelimeler belirlenerek tüm içeriklerde SSS bölümü oluşturulur.

İçeriklerde anahtar kelimelerin yeterli oranda, sayıda ve homojen şekilde kullanılması sağlanır.

E-ticaret sayfaları için kategori içerikleri ve ürün açıklamaları SEO uyumlu şekilde yazılır.

İçeriklerin yeterli uzunlukta olmasına özen gösterilir. En az 400-500 kelimelik içerikler üretilir.

İçeriklerin profesyonel içerik yazarları tarafından üretilmesi sağlanır.

Blog sayfasında düzenli içerikler üretilir ve burada sürekli içerik paylaşımı yapılarak web sitenizin aktif olması sağlanır.

Raporlama ve İyileştirme Süreci

Web sitenizin SEO çalışmalarında Dopinger SEO danışmanlık hizmeti alıyorsanız sürekli analiz yapılır. SEO ekibi profesyonel araçlar üzerinden SEO performansını sürekli olarak inceler.

Yapılan analizler sonucunda sizler için sonuçlar rapor haline getirilir. Bu raporlar haftalık, aylık ve dönemlik olarak sizlere sunulur. SEO raporlarında mevut gelişmeler ile birlikte daha iyi bir performans gösterilmesi adına yapılacak iyileştirmeler de yer alır.

Dopinger SEO danışmanlığı hizmeti kapsamında SEO başarısının artması için planlanan iyileştirmeler yapılır. En iyi SEO sonuçlarını alabilmek için sürekli olarak geliştirilen SEO stratejisi profesyonel şekilde uygulanır.