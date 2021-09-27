Dolmuş, Minibüs Dönüşümü Başladı:  Bin Yeni Taksi Geliyor



BAŞVURULAR ÜCRETSİZ OLACAK

UKOME Kararında belirlendiği üzere başvuru süresi 30 günle sınırlı tutulacak.Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak belirlendi. Başvurular bizzat araç sahipleri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek. Başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler tamamen ücretsiz olacak.

DÖNÜŞÜM OTOMATİK GERÇEKLEŞECEK

Gönüllük esaslı başvurularda, plaka sahibine ait geçerli bir kimlik kartı, UKOME kararı ile tarif edilen şekilde vekâletname, Araç Tescil Özet Raporu yeterli olacak. Hisseli mülkiyete konu minibüs veya taksi-dolmuşlarda başvurulardaysa, paydaşların tamamının rızası aranacak. Üzerinde araç bulunmayan plakaların dönüşüm başvuruları kabul edilmeyecek. İşlemi onaylanan araçların taksiye dönüşüm işlemleri otomatik olarak gerçekleşecek.

ARACILIĞA İZİN VERİLMEYECEK

Ön Başvuru, Ön Talep, Toplu Evrak vb. aracılık faaliyetlerine müsaade edilmeyecek. Ayrıca kötü niyetli kişi ve kurumlara karşı hak sahibi esnaf, Sosyal Medya ve SMS’ler yoluyla sürekli olarak bilgilendirilecek.Başvurular dönüşüm süreci için özel olarak hazırlanan bir yazılım üzerinden toplanacak. Başvuru işlemleri kamera kaydıyla arşivlenecek.

BAŞVURU FAZLA OLURSA KURA ÇEKİLECEK

30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından; Hat bazında başvurular listelenecek ve Taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

KURA ÇEKİMİ ŞEFFAF OLACAK

Hat bazında; Taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda, kuraya gerek olmaksızın tüm başvuru sahipleri kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olarak değerlendirilecek. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak.

Kura sonucunda Taksi-Dönüşüme hak kazanmış olan araçların Minibüs ve Taksi-Dolmuş Plakaları iptal edilerek kendilerine yeni Taksi plakaları tahsis edilecek. Tahsis Belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve 0 (Sıfır) Km- kullanılmamış bir araç temin ederek işletmeye başlayabilecek

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)