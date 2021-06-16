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Dolmabahçe'nin Altın Vazoları Nerede?

Dolmabahçe Sarayı’nda vatandaşlar, Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri 46 kilogram ağırlığındaki som altından 2 vazoyu her zamanki yerlerinde göremedi. “Vazolara ne oldu?” Vazolar kaçırıldı mı?” soruları zihinleri meşgul ederken, CHP’li Mahmut Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 10:43
Dolmabahçe'nin Altın Vazoları Nerede?
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı’nda muhafaza edilen, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri ağırlığı 46 kilogram olan som altından 2 vazonun akıbetini Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ayrı ayrı yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Tanal, Dolmabahçe Sarayı’nda vazoları her zamanki yerlerinde göremeyen vatandaşların endişeye kapıldığını belirterek, toplam 92 kilogram ağırlığındaki altın vazoların şu an nerede olduğunu, kaçırıp kaçırılmadıklarını sordu.
 

KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILACAK MI?
CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın hem Cumhurbaşkanı Oktay’a hem de Bakan Ersoy’a yönelttiği sorular şöyle:

- Toplamda 92 kilogram ağırlığındaki som altından 2 tarihi vazo şu anda Dolmabahçe Sarayı’nda mıdır? Şayet Dolmabahçe Sarayı’ndaysa vazolar ziyaretçilerin görebileceği şekilde sergilenmekte midir? Şayet sergilenmemekteyse bunun gerekçesi nedir? Vazolar hangi sebeple sergilenmemektedir?
- Sultan Abdülmecid’den kalma altın vazolar şu an nerede sergilenmektedir?
- Dolmabahçe Sarayı’nı gezerken vazoları her zamanki yerlerinde göremeyen yurttaşlar, kıymetli 2 iki vazonun akıbetine ilişkin endişeye kapılmıştır. Som altından olan, her biri 46 kilogram ağırlığındaki 2 vazo kayıp mıdır? Herhangi bir müdahaleden dolayı, kaza sebebiyle zarar mı görmüştür?
- Som altından vazolar şu an nerede muhafaza edilmektedir? Vazoların bulunduğu yer belli değilse, bilinmemekteyse bu altın vazolar birileri tarafından kaçırılmış mıdır? Şayet vazolar kaçırıldıysa konuya ilişkin soruşturma başlatılmış mıdır? Vazolar kayıpsa, kaçırıldıysa herhangi bir işlem yapıldı mı, yapılıyor mu veya yapılacak mı?
- Dolmabahçe Sarayı’nda olması gereken altın vazoların şu an nerede olduğu, başlarına bir şey gelip gelmediği, kayıp olup olmadıkları, tekrar sergilenip sergilenmeyecekleri konusunda kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

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