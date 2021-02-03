Dolar Bazlı Kişi Başı GSYH, 2009 Seviyesine Geriledi

İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, 2019 Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini değerlendirdi. Veriler, rakamlara şöyle yansıdı:

İstanbul’un payı, yüzde 30,7

İstanbul’da 2019 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yıllık yüzde 14,7 artarak 1 trilyon 327 milyar 452 milyon TL’ye ulaştı. 2019 yılında, GSYH’de İstanbul’un payı, yüzde 30,7 oldu. Dolar bazlı GSYH ise yıllık yüzde 2,7 azalarak 233 milyar 873 milyon dolara geriledi.

En yüksek GSYH, 2013’te gerçekleşti

Yıllar itibariyle bakıldığında, İstanbul’da gerçekleşen dolar bazlı en yüksek GSYH, 2013 yılında, yıllık yüzde 10,7 artışla 292 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2013-2019 yılları arasında, her yıl azalarak 2019’da, en düşük değer olan 233 milyar dolara geriledi. 2004-2013 yılları arasında ise her yıl artarken sadece 2009 yılında, yüzde 16,5 azalış yaşandı.

Kişi başına düşen GSYH, 86 bin 798 TL

İstanbul’da kişi başına düşen GSYH, 86 bin 798 TL olarak gerçekleşti. Türk Lirası cinsinden bakıldığında kişi başına GSYH, yıllık yüzde 12,9 arttı. Türkiye geneli kişi başına düşen GSYH, yıllık yüzde 13,3 artarak 52 bin 316 TL’ye çıktı.

Dolar bazlı kişi başı GSYH, 2009 seviyesine düştü

Dolar bazlı kişi başına düşen GSYH, yıllık yüzde 6,3 azalarak 15 bin 285 dolara geriledi. Bu seviyesiyle 2009 değerine gerileyen kişi başına GSYH, Türkiye genelinde de yıllık yüzde 5,9 azalarak 9 bin 213 dolar olarak gerçekleşti. 2004 yılından itibaren yıllık kişi başına düşen GSYH’de en yüksek değer, 12 bin 582 dolar ile 2013 yılında kaydedildi.

GSYH içinde en yüksek pay, hizmet sektörünün

Sektörel bazlı GSYH’de, yüzde 32,1’lik pay ile hizmet sektörü birinci sırada yer aldı. Aynı dönemde sanayi sektörü yüzde 17,1; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8; gayrimenkul faaliyetleri yüzde 6,5 ve inşaat sektörü yüzde 6,3 paya sahip oldu.

Bilgi ve iletişim kolunda İstanbul’un payı, yüzde 65,4

Türkiye geneli GSYH’de, İstanbul’un payı, bilgi ve iletişim alanında yüzde 65,4; finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 58,2 oldu. Tüm sektörlerde İstanbul ilk sırada yer alırken sadece yüzde 0,5’lik pay ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta; yüzde 26,8’lik pay ile de diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer alamadı. Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 6,1’lik pay ile Konya, diğer hizmetlerde ise yüzde 29,2 ile Ankara ilk sırada yer aldı.

İnşaat sektöründe GSYH yüzde 11,3 daraldı

İnşaat sektörü ve diğer hizmetler hariç tüm sektörlerde artış gerçekleşti. İnşaat sektöründe yüzde 11,3, diğer hizmetlerde ise yüzde 5,3 daralma görüldü. Finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 11,3; bilgi ve iletişim sektöründe yüzde 6,4 ve kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde ise yüzde 4,6 artış gerçekleşti.

Bülten, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak hazırlandı.

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