Doğum Yapan Annenin Tüm İhtiyaçları Bir Pakette

0-4 yaş aralığında çocuğu olan anneleri, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandıran İBB, şimdi de bir bebeğin ilk 4 ayda ihtiyacı olan her şeyi tek pakette topluyor. Bu paket, bir beşiğin içinde annelere ulaştırılacak. İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Mart’ta İBB’nin, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım paketinin müjdesini vermişti. “Bu koca megapolde varlığı paylaşırsak Türkiye düzelir” diyen İmamoğlu, yardım paketine dair de “En az 4 ay boyunca, bir annenin bütün ihtiyaçlarının içinde olduğu bir paket vereceğiz” bilgisini paylaştı. -3 ÇOCUK TAVSİYE ETMEK KOLAY- Müjdesinin üzerinden bir hafta geçmeden, sosyal medya hesapları üzerinden destek paketi dağıtımlarına başlayacaklarını duyuran İmamoğlu, “3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını, 4 ay karşılayabilecek destek paketini, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum” diye yazdı. -İLK ETAPTA ÖNCELİK SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERİN- Bezinden kıyafetine, bakım malzemelerinden oyuncağına kadar yeni doğmuş bir bebeğin, ilk 4 ay için ihtiyaç duyacağı her şey, ailelere bir beşik içinde ulaştıracak olan İBB’nin ilk etaptaki hedefinde, halen sosyal yardımdan yararlanan 10 bin aile var. ŞENGÜL ALTAN ARSLAN: “DESTEK OLMAK İSTEYEN ÇOK OLDU” Destek paketi ile ilgili bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, projenin duyulur duyulmaz destek olmak isteyen çok kişi çıktığını söyledi. “Gelen yardımları kendi bütçemizle birleştirerek böyle bir paket hazırlığı içeresindeyiz” diyen Arslan, paket içeriğine dair şu detayları paylaştı: “Dört aya yetecek kadar bebek bezi koyuyoruz. Şampuanı, zıbını, battaniyesi, yatağı, beşiği, ateş ölçeri, tırnak makası, yeleği, pişik kreminden pudrasına kadar bir çocuğa gerekebilecek her şeyi düşündük ve pakete yerleştireceğiz.” İBB Sosyal Hizmetler Müdürü Neval Gündoğan Arslan da bir çocuğun ilk 36 ay içerisinde anne ve babasıyla birlikte okuyabileceği 6 adetlik kitap setinin destek paketinin içinde yer aldığını söyledi. -BİR ANNENİN EN ÇOK SEVİNECEĞİ HEDİYE- Kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getiren anneler de duygularını, “Destek paketi, hem aileye hem de çocuğun daha kaliteli bir yaşam sürmesine vesile olmuş oluyor. Bir annenin en çok sevineceği hediye” şeklinde dile getirdi. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar ise 153 aracılığı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaşarak, destek taleplerini iletebilecek Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)