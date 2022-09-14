Doğu ve Güneydoğulular Temsilde Adalet İçin İstanbul 3.Bölgede 10 Milletvekili İstiyor

Doğulu 18 il temsilcisinin katılımıyla Esenyurt’ta kurulan 3. Bölge Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu, DoubleTree by Hilton Hotel’de düzenlediği sabah kahvaltısında basın mensupları ve dernek temsilcileriyle buluştu. Doğu ve Güneydoğu bölgesi olarak İstanbul’da 4 milyon 200 bin seçmenleri olduğu halde TBMM’de kendilerini temsil eden 2 milletvekili olduğunu vurgulayan platform yöneticileri, yeni dönemde temsiliyet anlamında gerekli çalışma ve girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Platformun Doğu ve Güneydoğu bölgesi olarak öncelikle yatırım ve istihdam anlamındaki çalışmalarıyla öne çıkması gerektiğini savunan bazı gazeteciler, özellikle siyasete vurgu yapılmasını eleştirilirken, platform yöneticileri birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, “Hedefi olmayan hiç bir yapı başarılı olamaz. Platform olarak ülkenin barışına, kardeşliğine katkı sağlayacağız” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Selvi Sarıtaç /Acılar -İstanbul

Haksızlık yapılıyor

Sunuculuğunu İlknur Kaplan’ın yaptığı kahvaltılı toplantıda platformun kuruluş ilkeleri, amaçları, hedefleri ve yol haritası anlatılırken, görüş ve önerileri almak için bir araya gelindiği vurgulandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Platform Genel Sekreteri ve aynı zamanda Esenyurt Muş Derneği Başkanı olan Bülent İmre, platform çatısı altında birleşmelerinin asıl amacının kültürel anlamada ortak faaliyetler yapmak, mevcut sorunlarla ilgili istişare etmek, temsiliyette adaleti sağlamak, gereken mercilere sıkıntılarını güçlü bir şekilde aktarmak adına platformu kurduklarını ve destek istediklerini söyledi. 43 ilin oluşturduğu İl Dernekleri Birliği Başkanlığını yapan Orhan Onur, 18 ilin katıldığı 3. Bölge Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu’nu da sonuna kadar desteklediğini söyledi. Temsiliyet anlamında doğu ve güneydoğu bölgesi olarak her zaman eksik ve zayıf kaldıklarını belirten Onur, platformlarının birlik ve beraberlik içinde bu eksikliği gidermeye çalışacağını söyledi. İstanbul’da yaklaşık 4 milyon 200 bin seçmene sahip olduklarını, TBMM’de en az 15 vekilin kendilerini temsil etmesi gerekirken, 2 vekillerinin olduğunu ifade eden Onur, “Burada bize haksızlık olduğunu düşünüyorum” diyerek, birlikte hareket etme çağrısında bulundu,



Adalet istiyoruz

Katılımcıları Türkçe ve Kürtçe selamladıktan sonra Ağrı, Batman, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Ordu, Hakkari, Elazığ, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Erzincan, Van, Siirt, Dersim, Malatya, Şırnak, Mardin’den oluşan 3. Bölge Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu’nun amaçlarını, hedeflerini ve projelerini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Öztürk, gönlünün Türkiye’nin kucaklaşmasından bahsetmek olduğunu ancak temsilde adaletten, eşit yaklaşımdan ve adil olmaktan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi. Platformlarının bu eksiklikleri gidermek amacıyla zorunluluktan doğduğunu söyleyen Öztürk, “Bu platformun oluşmasının temel sebepleri, eğitim, ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda bir birliktelik oluşturmaktır. Artık ülkemizde siyasal sürtüşmeler, ötekileştirme, sınıfsal ayrılıklar, kentler arası milliyetçilik ayrımları ve adaletin eşitsizliğini istemiyoruz. Temsilde adalet istiyoruz. Bugün İstanbul 3. Bölge'de 4 milyon civarında seçmen var. Bunların 1.4 milyonu doğu ve güneydoğulu nüfustan oluşmaktadır. 3. Bölge'de 35 milletvekili var. İnsanların kapısını çalacak bir milletvekiliden bahsetmemiz mümkün değil. Madem temsilde adaletten bahsediyoruz, bu bölgede seçilebilir yerden en az 10 milletvekili istiyoruz. Bütün siyasi partilere eşit muamelede yaklaşacağız. Kim bize değer verirse, onların yanında yer alacağız” açıklamasını yaptı.

2019 SEÇİMLERİNİ MİLAT OLARAK GÖRÜYORUM

Dernek temsilcileri ve protokol konuşmalarıyla devam eden toplantıda konuşan Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz, bu tarz oluşumların önemli olduğunu vurgulayarak desteklediğini söyledi. 2019 seçimlerini Türkiye açısından bir milat olarak gördüğünü belirten İzsiz, o dönemde sayısız öneri ve söylemi dinlemeyen, duymayan ve görmeyen karar vericilerin bugün acı neticelerle karşılaştığını üzülerek gördüğün söyledi. Kendisinin de yıllarca iktidar partisinde siyaset yapan biri olduğunu belirten İzsiz, “Türkiye Cumhuriyeti Hakkari’den Edirne’ye, Trabzon’dan Adana’ya kadar her karışında ortak paydamız olan sevgi, muhabbet, şefkat ölçeğinde vatanseverlik duygusuyla sahip olacağımız topraklardır. Adına Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu diyoruz ama günün sonunda buradaki birçok kişi kendisini Karadenizli, Egeli, Trakyalı olarak da görüyor. Biz bu memlekette göçebe değil, asli unsurlarıyız. Çanakkale’ye, Sarıkamış’a baktığınızda bunu göreceksiniz. Bizler memleketin dört bir yanında hayatını idame ettiren insanlarız. Şunu kabul etmek lazım ki; demokrasinin içselleştirilmesi adına her birimizin gerekiyorsa ödün vermesi lazım. Temsilde adalet nihayetinde hepimiz için olmalı. Biz bu gün birlik ve beraberliği tesis edip, karar vericilere doğru resmedersek, inanıyorum ki hak edilen bir çok mevkide makam da beraberinde gelir. 3. Bölgede 35 milletvekili var ve vatandaşın kapısını çalan yoksa bunu seslendirmek en doğal hakkımız. 20-25 yıl öncesine kadar Istanbul’da Vanlılar’ın esamesi okunmuyordu. Ne zaman ki bizler STK’larla tanıştık, oluşumları federasyon çatısında buluşturduk, o zaman vücut bulmaya başladık. İstanbul’un 39 ilçesinde Vanlılar’ın sivil toplum nezdinde örgütlü bir yapısı var. Memleketin sevdası, aşkı, birliği, beraberliği, kardeşliği ve eşitliği ölçeğinde yapılacak tüm çalışmalar için kutluyorum, destekliyorum ve bu birlikteliğin bir şölenle taçlandırılacağına inanıyorum” dedi.

KARS, ARDAHAN IĞDIR NEDEN YOK?

Protokol konuşmaları ve önerilerin ardından soru cevapla devam eden toplantıda söz alan Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Mert de konuşmacıların serzenişlerinden mevcut hükümetten şikayet sonucunu çıktığını belirterek, “İktidar partisinin oy oranına bakınca son 20 yılda en yüksek oyu doğu ve güneydoğu bölgelerinden aldığını görüyoruz. Batıya baktığımızda, muhalefette kalıyor. Herkes adalet ve özgürlük ister. Kuruluş amacınızı, vizyonunuzu ve misyonunuzu, ‘Yıpranmak paslanmaktan iyidir’ diyerek, bir vatandaş olarak sonuna kadar destekliyorum. Kars Arpaçaylı’yım ve ben de köyüme gittiğimde aynı şeyleri yaşıyorum. Siyasi partileri denetleyeceğinizi, temsilde adalet talebinizi isteyeceğinizi söylüyorsunuz. Peki alamazsanız ne yapacaksınız? Türkiye’yi yöneten ilk yüz kişi, Karadeniz, Güneydoğu, Anadolu’dan. Oysa Türkiye ekonomisinin yüzde 90’ı batıdan. Ankara’da oturan akıl hocaları, güç baronları istedikleri listeleri oluşturuyor ve insanlar önlerine konulan listeler arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Şimdilerde anketler yapılıyor ve 3 isim üzerinde durularak Cumhurbaşkanı şu mu olsun, bu mu olsun diye soruluyor. Platforma baktığımda ise Kars, Ardahan ve Iğdır derneği göremedim. Ayrıca İstanbul’un 39 ilçe belediyesinin 3’ü Karslı, 5’i doğu ve güneydoğulu. Trabzon Karadeniz ağırlığı ise tüm ülkede var.” Mehmet Met’in sorusuna, özellikle son 3 aydır Kars, Ardahan ve Igdır dernekleriyle defalarca istişare toplantıları yaptıklarını söyleyerek cevap veren Platform Başkanı Şerafettin Öztürk, en son 20 gün önce Kars Ardahan Igdır Kültür Evi’nde bir araya geldiklerini, platforma katılacaklarını beyan ettiklerini, ancak toplantıdan yaklaşık 2 gün önce katılmama kararı aldıklarını belirtti.

Yol haritasını açıkladı

Yakın tarihte yönetim kurulu ile birlikte iş dünyasından önemli isimleri içlerine alacaklarını söyleyerek yol haritalarından da bahseden Öztürk, siyasi parti ilçe başkanlarının tümünü davet ettikleri bir program düzenleyeceklerini, sırasıyla il başkanları ve genel başkanlarıyla programlar düzenleyeceklerini, 2023 vizonuyla da Sinan Erdem Spor Salonu’nda tüm siyasi parti genel başkanlarını çağıracakları bir program düzenleyeceklerini söyledi. Şerafettin Öztürk, “Biz kardeşlik istiyoruz. Bu platform ülkenin barışına, kardeşliğine katkı sağlamayacaksa platform olmasının anlamı yoktur. Hedefi, amaçları, iddiaları, projeleri olmayan hiç bir yapı başarılı olmamıştır, olamaz da. Bu platform 3. bölgede ihtiyaçtır. Gelecekte ülkeye damgasını vuran çalışmalar yaparak ülkemize, milletimize ve halkımıza fayda sağlayacağız” dedi.

Bizi takip edin

Halka ve millete hizmet etmek için çıktıkları bu yolda ilerlerken, önlerine çıkacak engellere de hazırlıklı olduklarını, önümüzdeki süreçte 2023-24 vizyonu ile beraber yapacakları çalışmalardan netice alacaklarına inandıklarını, hiçbir sivil toplum kuruluşunun siyasetle bağlantısız yol yürüyemeyeceğini, ülke koşullarının ortada olduğunu söyleyen Öztürk, “Hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak, tüm partileri denetleyip siyasete de yön vereceğiz” diyerek medya mensuplarına seslendi; “Türkiyenin önünü açacağız, halklar arasında barışık bir ortam sağlayacak, halkın ve milletin barışına imza atacağız. Bizi takip edin ve destek verin.”

Haber :Sselvi Sarıtaç