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Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Olarak Ödül Gecesine Davetliydik

Kültür Sanat Platformu Derneği Genel Başkanı Serdar Kurtuluş'un düzenlediği Kültür sanat ödül gecesinde Engelli Kardeşlerimize yaptığımız 94 tekerlekli sandalye yardımı için Doğu ve Güney Doğu Kültür Sanat Derneği ve 81 ilin platformu Derneğimizi ödüle layık gördüler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 17:48
Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Olarak Ödül Gecesine Davetliydik
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Derneğimiz adına Genel Başkanımız Ahmet Fuat Bodur ve Kadın Kolları Başkanımız Fatma Betül İçin ,81 ilin Platformu Kadın Kolları Genel Başkanı Derya Yılmaz aldılar.
Geceye birçok sanatçılar STK Başkanları katılım sağladılar Bizlerde Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Başkanı Ahmet Fuat Bodur Başkanlığında başkan yardımcıları Kadın Kolları Başkanlarımız Yönetim Kurulu üyelerimizle kalabalık bir katılım sağladık.
Engelli Kardeşlerimizin okabildiğince yanında olmaya devam edeceğiz inşallah...
Derneğimize layık görülen ödül için Değerli Başkanımız Serdar Kurtulmuş'a ve Dernek Yönetimine çok teşekkür ediyoruz
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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