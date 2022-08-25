Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Ödül aldı

Derneğimiz adına Genel Başkanımız Ahmet Fuat Bodur ve Kadın Kolları Başkanımız Fatma Betül İçin ,81 ilin Platformu Kadın Kolları Genel Başkanı Derya Yılmaz aldılar.

Geceye birçok sanatçılar STK Başkanları katılım sağladılar Bizlerde Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Başkanı Ahmet Fuat Bodur Başkanlığında başkan yardımcıları Kadın Kolları Başkanlarımız Yönetim Kurulu üyelerimizle kalabalık bir katılım sağladık.

Engelli Kardeşlerimizin okabildiğince yanında olmaya devam edeceğiz inşallah...

Derneğimize layık görülen ödül için Değerli Başkanımız Serdar Kurtulmuş'a ve Dernek Yönetimine çok teşekkür ediyoruz