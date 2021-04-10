Doğu Ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Kadın Kolları Başkanı GÜNDEM'De

DOĞU VE GÜNEYDOĞU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ KADIN KOLLARI BAŞKANI PEYZAJ MİMARI FATMA BETÜL İÇİN GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER'İN HAZIRLAYIP SUNDUĞU GÜNDEM PROGRAMINA KONUK OLDU...

Aynı zamanda Geleceğim Zeytinburnu Platformu kurucu başkanı da olan gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Zeytinburnu'nda bulunan sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcilerini ağırlamaya devam ediyor... Bugünkü konuk dernek temsilcisi de Doğu Ve Güneydoğu Kültür Sanat Dereği Kadın Kolları başkanı Peyzaj mimarı Kadın Kolları başkanı Fatma Betün İçin oldu.

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