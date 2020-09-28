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Doğu Perinçek'ten Azebaycan'a Saldırıyla İlgili Önemli Açıklama

“Azerbaycan toprağını savunmak İzmir’i savunmakla birdir”

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
28 Eylül 2020 Pazartesi 13:27
Doğu Perinçek'ten Azebaycan'a Saldırıyla İlgili Önemli Açıklama
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Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın BM Kürsüsünden açıkladığı “Yeniden Asya Girişimi”, Türkiye’nin bütünsel stratejisine ışık tutan değerdedir. Türkiye, Karadeniz’den Akdeniz ve Umman Denizi’ne kadar uzanan bütünsel strateji kapsamında şu programın uygulanması için acil olarak harekete geçmelidir:

  • Türkiye ve Rusya, Ermenistan’ın Karabağ’daki işgaline son vermek üzere ağırlıklarını koymalıdırlar.
  • Kırım’ın Rusya Federasyonu toprağı olduğu başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır.
  • KKTC, başta Rusya olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır.
  • Abhazya, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır.
  • İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik her girişime karşı bölge ülkeleri ortak tavır geliştirmelidir.
  • Rusya’ya, İran’a, Türkiye’ye, KKTC’ye, Abhazya’ya ve bölge ülkelerine yönelik ambargo ve yaptırımlara karşı ortak tavır alınmalıdır.
  • Doğu Akdeniz’de bölge ülkelerinin ortak güvenliği sağlanmalıdır.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısı üzerine basına açıklamada bulundu. Perinçek, şunları belirtti:

AZERBAYCAN ÖZ VATANIMIZDIR

“Azerbaycan toprağı, Türk vatanıdır. Bizim öz vatanımızdır. Erivan, bizim öz vatanımıza saldırmaktadır ve vatanımızı savunmak, Türk devleti ve Türk milleti olarak bizim kutsal görevimizdir.  Azerbaycan toprağını savunmak, Türk vatanını savunmaktır, bizim öz vatan savunmamızdır.

VATAN SAVUNMASI “ULUSLARARASI TOPLUM”DAN BEKLENEMEZ

Erivan yönetiminin saldırganlığı, uluslararası topluma çağrılar yapılarak önlenemez. Vatanımızın savunmasını “uluslararası toplum”dan bekleyemeyiz. Uluslararası toplumun böyle bir davası, böyle bir meselesi yoktur. Bilincimizde bir ışık gibi taşıdığımız vatan savunması kavramı, yüreğimizde kökleşen vatan aşkı, bize vatana karşı görevlerimizi, öncelikle öz gücümüzle ve millî kararlılıkla yerine getirmeyi emretmektedir.  

BAŞARIYA ODAKLI HER YÖNTEM GEÇERLİDİR

Ermenistan’ın saldırısına karşı vatanımızı nasıl savunacağımızı Kardeş Azerbaycan devletiyle birlikte kararlaştırmalıyız. Vatan savunmasında başarı amacına odaklanan her yöntem geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan’a yönelik saldırının Türkiye toprağına saldırı olarak değerlendirdiğini ve vatanımızı her yönteme başvurarak savunacağını ilan etmelidir.

TEHDİDİN KAYNAĞI

Öncelikle tehdidin kaynağını doğru saptamalıyız. Erivan’daki hükümet bir Amerikan darbesiyle iktidara gelmiştir, bizdeki FETÖ darbecileriyle aynı soydandır, yani Amerikancıdır. Bu gerçeği 23 Eylül 2020 günü yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı da saptamaktadır. Rusya, üç gün önceden olacakları görmüş bulunuyor.

Karadeniz’den Dağlık Karabağ, Ege, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak’ın kuzeyi üzerinden Hürmüz Boğazı’na kadar Türkiye’ye ve genel olarak bölgemize yönelik saldırıların arkasında ABD ve İsrail bulunmaktadır. Ermenistan da bugün ABD’nin kışkırtmasıyla bu saldırılara kalkışmaktadır.

TÜRKİYE’Yİ ÜÇ CEPHEDEN TEHDİT PLANI

Ermenistan’ın bu saldırıları, Türkiye’yi Karadeniz, Doğu Akdeniz, Libya, Fırat’ın Batısı ve Doğusu üzerinden tehdide bir de Kafkaslar’dan tehdidi gündeme getirmiştir. Karadeniz’deki tehdidin 2018 Kasımındaki ABD-Ukrayna anlaşmasıyla Türkakım projesini engellemeye yönelik olduğunu özellikle görmek zorundayız.

Türkiye, üç cephede savunma durumuyla karşı karşıya getirilmektedir. Bu gerçek de göstermektedir ki, Ermenistan’ın saldırısı, ABD, İsrail, Yunanistan, Fransa, Suudi Arabistan vb. cephesindendir ve bu ülkelerin kışkırtmalarıyla bağlantılıdır.

TÜRKİYE KKTC VE AZERBAYCAN İÇİN

BÜTÜNSEL GÜVENLİK STRATEJİSİ

ABD eksenli tehdide karşı Karadeniz’den Umman Denizine kadar bütünsel bir strateji oluşturmak durumundayız. Bu strateji, Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı aynı ABD-İsrail tehdidiyle karşı karşıya bulunan bölge ülkeleriyle aynı cephede buluşmaktadır.

Tehdide karşı Türkiyemizin ve Azerbaycanımızın Rusya, Abhazya, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Asya’nın derinliklerine kadar uzanan geniş bir ittifak birikimi bulunmaktadır. Bu gizil gücü değerlendirecek bir strateji kurmak ve siyasetler üretmek, günün görevidir.

YENİDEN ASYA GİRİŞİMİNİN AÇTIĞI UFUK

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın BM Kürsüsünden açıkladığı “Yeniden Asya Girişimi”, Türkiye’nin bütünsel stratejisine ışık tutan değerdedir.

Vatan Partisi’nin Karadeniz - Akdeniz Dostluk ve Barış Planı, bu stratejiye uygun çözümü ortaya koymuştur. Sorunlara bütünsel yaklaşan barış ve dostluk planı Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün de güvencesidir.

Türkiye, acil olarak şu inisiyatifi göstermek durumundadır:

  • KKTC, başta Rusya olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır.
  • Abhazya, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır.
  • Türkiye ve Rusya, Ermenistan’ın Karabağ’daki işgaline son vermek üzere ağırlıklarını koymalıdırlar.
  • Kırım’ın Rusya Federasyonu toprağı olduğu başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır. Böylece Türkakım projesinin güvenliği garanti altına alınmalıdır.
  • İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik her girişime karşı bölge ülkeleri ortak tavır geliştirmelidir.
  • Rusya’ya, İran’a, Türkiye’ye, KKTC’ye, Abhazya’ya ve bölge ülkelerine yönelik ambargo ve yaptırımlara karşı ortak tavır alınmalıdır.
  • Doğu Akdeniz’de bölge ülkelerinin ortak güvenliği sağlanmalıdır.

PLAN BÖLGE ÜLKELERİNİN GÜNDEMİNDE

Karadeniz - Akdeniz Dostluk ve Barış Planı, Rusya, İran ve Suriye’nin değerlendirmesine sunulmuş ve bu ülkelerden destek görmeye başlamıştır. Vatan Partisi, Abhazya Millet Meclisi ile bu plan çerçevesinde ortak bildiri yayımlamıştır,

Vatan Partisi, Azerbaycan’ı işgalden ve sınır tehditlerinden kurtaracak, bölgemize kalıcı barış ve huzur getirecek çözümler için çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir.

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