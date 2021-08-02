Doğu Perinçek: “ Kundakçıya Yardakçı Olmayın”

Perinçek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Atlantik işbirlikçileri Türkiye'yi yakanları yardıma çağırıyor. Kundakçıya yardakçı olmayın”dedi.

Türkiye’nin bütün kuvvetleri ile yangın ile mücadele ettiğini söyleyen Perinçek, “Türkiye devlet ve millet olarak yangınla savaşıyor. Biden tayfası yangınla mücadeleyi baltalama gayretinde. İhanet beceremez, hainler beceriksizdir. Atlantik işbirlikçileri Türkiye'yi yakanları yardıma çağırıyor. Biden tayfasını hiçbir güç kurtaramaz.” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, orman yangınlarını söndürmede verilen mücadeleyi baltalamaya çalışanlara yönelik, “İtfaiyeci, jandarma, polis, çiftçi, turizmci, ormancı bütün millet elinde kova yangın söndürüyor. Bu mücadeleyi beceriksizlikle suçlamak ne demek? Kundakçıya yardakçı olmayın!” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)