Doğu Perinçek: Bu Yangınlar ABD’nin Türkiye'ye Açtığı Yeni Tipte Bir Savaştır

Vatan Partisi Genel Başkanı ABD’nin, Türkiye üzerindeki planlarını önceden de duyurduğunu hatırlatarak, “ABD ve Biden Türkiye’ye karşı yapacakları tertipleri Rand Corporation raporlarında ilan etmişlerdi. Biz hep Türkiye ekonomisine karşı ABD’den gelecek finansal bir saldırı bekliyorduk. Fakat şimdi birden Türkiye ekonomisine, Türkiye turizmine karşı düzenlenen bir tertiple, bir savaşla karşı karşıyayız. Burada hedef Türkiye’nin ekonomisi ve turizmidir. Yani hedef Türkiye’dir.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN BU SAVAŞINA DEVRİMLE KARŞILIK VERECEK”

Bu yangını mangallar, izmaritler yakmadı diyen Perinçek, “Türk milletinin, Türk devletinin, Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanımızın karşılaştığımız tehdidi çok iyi görmesi lazım. ABD, Türkiye’ye karşı yeni tipte bir savaş yürütmektedir ve bu savaşta kullandığı alet PKK’dır, HDP’ dir, FETÖ’ dür. Özellikle elinde çakmakla kibritle, köylerimize, insanlarımıza, ormanlarımıza ve hayvanlarımıza karşı bu tertibi ateşleyen PKK’nın ve FETÖ’ nün kumandasındaki unsurlardır. Bu tertibin çapını çok iyi görmek lazım. Türkiye, Amerikan emperyalizminin bu savaşına devrimle karşılık verecektir. Türkiye çok köklü ve tarihi bir cevap verecektir. Vatan Partisi bu tarihi cevaba önderlik etmeye hazırdır ve yapacaktır. Türk milletinde bu kudret vardır.” dedi.

“BU YANGINLAR BIDEN YANGINLARIDIR”

Hedefte Türkiye’nin ekonomisi olduğu için turizm bölgelerine saldırılar düzenlendiğini dile getiren Perinçek, “Hükümetin dış ticaret açığını kapatmakta ve karşılaştığımız acil dış ödemeler problemlerini kısmen turizm üzerinden karşılamak gibi hedefleri vardı. Düşmanda bunları görüyor ve biliyor. Dikkat edin ekonomimizi kurtaracak turizm bölgelerinde yangınlar oluyor. Buradan ilan ediyorum bu yangınlar Biden yangınlarıdır. Bu yangınlarda Biden PKK’yı alet olarak kullanmaktadır. Eline tüfek, silah, mayın veriyordu şimdi de eline çakmak, kibrit veriyor. Bütün bu tertibin arkasında Amerikan emperyalizminin olduğunu ve Türkiye ekonomisine karşı yürütüldüğünü saptamamız lazım. Bunu anlamakta gecikmenin Türkiye’ye çok büyük zararları olur.” diye konuştu.

“VERİLECEK İLK CEVAP HDP’Yİ KAPATMAKTIR”

Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu hatırlatan Vatan Partisi Genel Başkanı, “Türkiye bu savaştan da, Amerikan emperyalizmini ve onun üzerimize sürdüğü PKK’sını FETÖ’ sünü yere sererek ve bitirerek çıkacaktır. Zaten bitirmektedir. Bunların yasal aletlerini de derhal devre dışı bırakmak gerekir. Örneğin ilk verilecek cevap şudur: Anayasa mahkemesi derhal toplanacak ve ülkemizi yakmaya çalışan PKK’nın kolu olan HDP’ yi kapatacak. Bunun ötesinde Türkiye’de üretim devriminin gündeme geldiğini görmemiz lazım. Türkiye bir üretim devrimi ile Amerikan tertiplerine cevap verecek. Bağımsız ve başı dik olarak o cevabı verecek” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFETÇİLİK OYNAMAYA GEREK YOK”

Bütün siyasi partileri ve sendikalara birlik olma çağrısında bulunan Perinçek, “Burada muhalefetçilik oynamaya gerek yok. Şuanda bu yangınları da arkama alarak nasıl Tayyip Erdoğan yönetimini yıpratırım gibi milliyetçikle, vatanseverlikle bağdaşmayan, emperyalist yardakçısı tavırlara da kesinlikle son vermek lazım. Bu nedenle bütün partileri, sendikaları bu konuda birlikte olmaya çağırıyorum. Amerika’ya karşı vatan savaşımız bugün yeni bir aşamaya girmiştir. Türk milleti burada el ele verecektir. Bu yangınlar milletimizi birleştirecektir.” dedi

ABD başından büyük işlere kalkışmış ve Türkiye’yi karşısına almıştır diyen Perinçek, “Bu süreç ABD’nin sonunu getirecek süreçtir. Türkiye kürdüyle türküyle el ele verecektir. Türk de biziz Kürt de biziz hepimiz Türk Milletiyiz. Türk Milletiyiz’in altını çiziyorum çünkü Türk olmak Kürt olmak yetmiyor. Hepimizin Türk milleti olması bu dönemde çok önemlidir çünkü bizi millet birleştiriyor. Biz Anadolu’da ve Trakya’da yaşayan insanlar olarak şu veya bu kavimden gelebiliriz ama sonuç itibari ile Türk milletinde birleşerek bu tertipleri, bu kışkırtmaları ve bu savaşı göğüsleyeceğiz ve bu savaştan büyük bir zaferle, üreticilerin milli hükümeti ile çıkacağız.” dedi.

“TÜRKİYE AK PARTİ HÜKÜMETİNİN TEK BAŞINA YÖNETEMEYECEĞİ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR”

ABD’nin tehditleri ancak üreticilerin milli hükümeti ile göğüslenir diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek “Burada Cumhurbaşkanımıza görev düşmektedir. Türkiye Ak Parti’nin tek başına yönetemeyeceği bir döneme girmiştir. Bunu ilk idrak etmesi gereken kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu bakımdan bütün milletimizi birleştirecek Amerikan emperyalizminin bütün cephelerden yapacağı çeşitli müdahalelere karşı hem milli güçleri en geniş biçimde seferber edecek milli imkanları en geniş biçimde hayata geçirecek hem de Türkiye’nin ittifak birikimini sonuna kadar değerlendirecek milli hükümet Türkiye’nin önünde durmaktadır. Vatan Partisi bu hükümette bilgisiyle, birikimiyle, programıyla, öngörüleriyle, geleceği gören birikimiyle, kadrolarıyla, gençliğiyle, emekçileriyle görev alabilecek yetenekte bir partidir. Ve milletimizden de bu içine girdiğimiz süreçte yetki istemektedir. Türkiye’nin milli güçlerini birleştirmeyi ve Türkiyemizi bu belalardan kurtarıp aydınlıklara, üreten birleşen Türkiye’yi kurmaya götürecek beraberliklere çağrıda bulunmaktayız.” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)