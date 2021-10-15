banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1409.56
ALTIN
525.38
DOLAR
9.2375
STERLİN
12.7224
EURO
10.7536
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Son Dakika
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası Başkan Adayı
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası...
Başkan Halkın Gönlünü Nasıl Kazanmayı Başardı ?(VİDEOLU)
Son Dakika
Başkan Halkın Gönlünü Nasıl Kazanmayı...
Flaş Haber
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Kapat

Doğalgaz faturasında tasarruf için Multipor ile doğru yalıtım

Evde daha çok zaman geçirdiğimiz pandemi döneminde hem bireyler hem de işletmeler için doğalgaz ve elektrik faturalarını azaltmanın yolu da ısı yalıtımından geçiyor. Yanmaz özelliğe sahip Multipor ile evlerde en üst düzeyde yangın güvenliği de sağlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2021 Cuma 12:19
Doğalgaz faturasında tasarruf için Multipor ile doğru yalıtım
banner171

Türkiye, koronavirüs salgını sebebiyle evde daha çok vakit geçireceği üçüncü kış mevsimine yaklaşıyor. Serin havanın bu yıl daha erken başladığı dönemde evlerde ve binalarda soğuk hava şartları için hazırlıklar hızlandı. 

Soğuklar başladığında evlerde hem yakıt maliyetlerini aşağı çekmek isteyenler, hem yanmaz malzeme ile yangın güvenliği sağlamak isteyenler Multipor Mantolama Sistemi’ni uygulamayı tercih ediyor. Multipor aynı zamanda nefes alan bir malzemeden üretildiği için odalarda küf, nem ve rutubet sorununu da ortadan kaldırıyor. 

Faturalar kabarmasın

Türkiye’de ısı yalıtımı yoluyla enerji tasarrufu sağlanması için çalışan Türk Ytong, Multipor Mantolama Sistemi ile binalarda ısınma amaçlı enerji kayıplarını önleyerek, doğalgaz faturalarının kabarmasına engel oluyor. Kış aylarının en büyük gider kalemini oluşturan ısınma maliyetlerini düşürmenin ve bütçeden tasarruf etmenin yolu doğru ısı yalıtımı yaptırmaktan geçiyor.

Duvarlarda nem ve küfe son

Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, yapılan araştırmalarda ülkemizdeki konutların en önemli sorunlarının başında odalardaki rutubet, nem ve küfün geldiğine dikkat çekerek “Rutubetli evler hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Ülkemizdeki evlerin yaklaşık yüzde 40’ı iyi ısınamıyor ve bu durum insanların sağlığını bozuyor. Ayrıca yetersiz ısı yalıtımına sahip binalarda yaşayanların, ısı kayıpları sebebiyle doğalgaz ve elektrik faturaları artıyor. Bu sorunlara hızlı, sağlıklı ve kesin çözüm için ürettiğimiz Multipor Mantolama Sistemi ile binalarda ısı yalıtımı yapılması için en uygun zaman” dedi. 

Tolga Öztoprak ayrıca Multipor ile binaların uzun yıllar bakım gerektirmeyecek yüksek performanslı bir yalıtıma kavuştuğunu belirterek, “Multipor’u tamamen doğal ve yerli hammaddelerle üretiyoruz. Mineral esaslı olması nedeniyle kullanıldığı binaların nefes almasına olanak sağlıyor, duvarlarda nem ve küf oluşumunu engelliyor. Ayrıca Multipor Mantolama Sistemi ile dış ortamdan ısı alışverişine izin vermeyen, yüksek ısı yalıtımına sahip cepheler elde ediliyor” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.10.2021 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Hedef Odaklı SEO Ajansı
Hedef Odaklı SEO Ajansı
Gazeteler neden kapanıyor?
Gazeteler neden kapanıyor?
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası Başkan Adayı
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası Başkan Adayı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169