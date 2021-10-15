Doğalgaz faturasında tasarruf için Multipor ile doğru yalıtım

Türkiye, koronavirüs salgını sebebiyle evde daha çok vakit geçireceği üçüncü kış mevsimine yaklaşıyor. Serin havanın bu yıl daha erken başladığı dönemde evlerde ve binalarda soğuk hava şartları için hazırlıklar hızlandı.

Soğuklar başladığında evlerde hem yakıt maliyetlerini aşağı çekmek isteyenler, hem yanmaz malzeme ile yangın güvenliği sağlamak isteyenler Multipor Mantolama Sistemi’ni uygulamayı tercih ediyor. Multipor aynı zamanda nefes alan bir malzemeden üretildiği için odalarda küf, nem ve rutubet sorununu da ortadan kaldırıyor.

Faturalar kabarmasın

Türkiye’de ısı yalıtımı yoluyla enerji tasarrufu sağlanması için çalışan Türk Ytong, Multipor Mantolama Sistemi ile binalarda ısınma amaçlı enerji kayıplarını önleyerek, doğalgaz faturalarının kabarmasına engel oluyor. Kış aylarının en büyük gider kalemini oluşturan ısınma maliyetlerini düşürmenin ve bütçeden tasarruf etmenin yolu doğru ısı yalıtımı yaptırmaktan geçiyor.

Duvarlarda nem ve küfe son

Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, yapılan araştırmalarda ülkemizdeki konutların en önemli sorunlarının başında odalardaki rutubet, nem ve küfün geldiğine dikkat çekerek “Rutubetli evler hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Ülkemizdeki evlerin yaklaşık yüzde 40’ı iyi ısınamıyor ve bu durum insanların sağlığını bozuyor. Ayrıca yetersiz ısı yalıtımına sahip binalarda yaşayanların, ısı kayıpları sebebiyle doğalgaz ve elektrik faturaları artıyor. Bu sorunlara hızlı, sağlıklı ve kesin çözüm için ürettiğimiz Multipor Mantolama Sistemi ile binalarda ısı yalıtımı yapılması için en uygun zaman” dedi.

Tolga Öztoprak ayrıca Multipor ile binaların uzun yıllar bakım gerektirmeyecek yüksek performanslı bir yalıtıma kavuştuğunu belirterek, “Multipor’u tamamen doğal ve yerli hammaddelerle üretiyoruz. Mineral esaslı olması nedeniyle kullanıldığı binaların nefes almasına olanak sağlıyor, duvarlarda nem ve küf oluşumunu engelliyor. Ayrıca Multipor Mantolama Sistemi ile dış ortamdan ısı alışverişine izin vermeyen, yüksek ısı yalıtımına sahip cepheler elde ediliyor” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)