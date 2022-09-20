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Doğalgaz Enerji santralleri Vemarine Enerji’ye emanet “Enerjide Yakaladığımız İvmeyi Denizcilikte'de Yakalayacağız”

VeVentures Şirketler Topluluğu’na ait firmalardan Vemarine Enerji, Wartsila motorları başta olmak üzere tüm dizel ve gaz motorlarına bakım ve onarım hizmeti sunuyor. Uluslararası alanda santral kurulumu ve devreye alma işlerinin yanı sıra denizcilik sektörüne girmeye hazırlanan Vemarine Enerji, Yalova tersane bölgesinde kurulan 4 katlı atölye açılışını gerçekleştirecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 16:14
Doğalgaz Enerji santralleri Vemarine Enerji’ye emanet “Enerjide Yakaladığımız İvmeyi Denizcilikte'de Yakalayacağız”
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Doğalgaz çevrim santrallerinin motor ve türbinleri için nitelikli bakım çalışmaları yaparak yola 2019 yılında çıkan Vemarine Enerji, bugün 150 personeli ve 4 kıtadaki şantiyeleriyle çoğunluğu santral relokasyonu olmak üzere çeşitli projelerde hizmet veriyor. Yeni yatırımlarla hızla büyümeye devam eden Vemarine Enerji, denizcilik sektöründe de hizmet sunmayı hedefliyor. Vemarine Enerji, hem santral bileşenleri için bakım ve onarım atölyesi, hem de ticaret gemileri başta olmak üzere motor bakımı ve motor parçalarının üretim atölyesi olarak konumlandıracağı yeni girişimiyle, enerjide yakaladığı ivmeyi denizcilikte de yakalamayı amaçlıyor.

Bakım Onarım ve Üretim Atölyesi 2022 bitmeden hazır

Yalova tersane bölgesindeki 1700 metrekare taban alanına kurulan 4 katlı atölye açılışını yapmak üzere hazırlanan Vemarine, burayı hem santral bileşenleri için bakım ve onarım atölyesi, hem de ticaret gemileri başta olmak üzere motor bakımı ve motor parçalarının üretim atölyesi olarak konumlandırmış. Uzmanlık alanı olan gaz ve dizel motorlar yalnızca enerji santrallerinde değil, gemilerde de kullanılıyor. Vemarine Enerji Genel Müdürü Murat Duman “Armatörlere de Türkiye ve Çin’de yeni inşa konusunda da süpervizörlük hizmeti veriyoruz. Bu bilgi birikimini es geçmek istemediğimizden yoğun programımıza rağmen atölye ve fabrika kurulumuna start verdik. Yalova’daki yerimizde Vemarine Gas & Diesel markasıyla hizmet vereceğiz” dedi.

Pandemi sonrası dönemde ihracatı üç kat arttı

Uluslararası alanda santral kurulumu ve devreye alma işlerini üst düzey kalitede gerçekleştirdiklerini bildiren Vemarine Enerji Genel Müdürü Murat Duman; “Şu anda Azerbaycan’da devlete ait 5 farklı doğalgaz santralinin düzenli bakım ve onarımlarını üstleniyoruz. Türkiye, Nijerya, Bulgaristan, Karayipler ve Özbekistan’da da aktif kurulum şantiyelerimiz var. Yine İsrail ve Arnavutluk ile görüşmelerimiz kapsamında birkaç ay içerisinde bu ülkelerde hizmete başlayacağız. Genel olarak büyümemiz, pandemi sonrası enerji fiyatlarının artmasıyla beraber yaşanan hareketlilik ile paralel gerçekleşti. Bu dönemde 11Industry isimli endüstriyel mühendislik ve lojistik şirketini de satın alarak grubumuz bünyesine ekledik ve sunduğumuz hizmetleri genişlettik. Bu şirket ile yakın zamanda Karayipler’de şube açılışımızı gerçekleştirdik. Afrika, Asya ve Amerika kıtalarında aktif olarak büyümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Büyüyen Türkiye ile enerji ihtiyacı yeniden yükselecek

Vemarine Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural, Türkiye’de enerji arzının 2000’li yıllardan sonra süratle arttığını, fakat talep artışının son senelerde arzı yakalamadığını belirtiyor. Bu sebeple santral sahiplerinin yurtdışına santral satışı yaptığını gözlemlediğini söyleyen Vural, “Türkiye’de hem nüfus hem de ihracat artmaya devam ettikçe enerji ihtiyacı önlenemez şekilde artacaktır. Bunun yanında Türkiye’de bulunan 500 milyar metreküplük doğalgaz rezervi de göz önüne alındığında, yakın zamanda tekrar enerji yatırımlarının Türkiye’ye yöneleceğine eminiz” ifadelerini kullandı.

Nijerya’da hem santral işletiyor, hem eğitim veriyor

Vemarine Enerji aynı zamanda 2022’nin 2. çeyreğinde Nijerya’da santral işletmeciliğine başladığını duyurdu. Vemarine International isimli Sırbistan şirketi ile Nijerya Federal Enerji Bakanlığı’na ait olan santralde kurulum süpervizörlüğü görevini üstlenerek başlayan Vemarine, kurulum sonrası bakanlıktan gelen teklif üzerine santral işletmeciliğine imza atıyor ve şu anda bir yandan santral işletirken, bir yandan da lokal mühendislere santral işletmeciliği eğitimi veriyor.

VeVentures hakkında:

Faaliyetlerine 2011 yılında Vural Bilişim ismi ile başlayan VeVentures, bugün global alanda QNB, Citigroup gibi uluslararası gruplara hizmet veriyor. Fintek, enerji, endüstriyel mühendislik, bilişim ve tarım gibi farklı alanlardaki yatırımlarıyla adından söz ettiren grubun bünyesinde Vemarine, Vepara, 11industry, Vetarım ve Vebilişim şirketleri bulunuyor. Grup şirketlerinden 11Iindustry, 2021 yılındaki 14,4 milyar dolarlık ihracatı ile Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin “İhracat Onur Ödülü”nü kazandı. Grup şirketleri, dünyanın birçok ülkesinde bankalardan enerji santrallerine, devlet kuruluşlarından son kullanıcılara kadar çeşitli alanlarda hizmet verirken, bulunduğu sektörlere çeşitlilik ve yenilik katmayı vizyon ediniyor. VeVentures, Türkiye ve yurt dışında 250’den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 20.09.2022 16:21
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