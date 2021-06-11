banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1457
ALTIN
514.697
DOLAR
8.4160
STERLİN
11.9503
EURO
10.2472
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı Açarken Uyardı
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı açarken...
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği Yapmaz İse Çözüm Mümkün Değil”
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği...
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi ?
Son Dakika
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi...
Bahçelievler sokaklarına girip çıkamayan vatandaşlar tepkili...
Bahçelievler sokaklarına girip çıkamayan vatandaşlar...

Doğa Dostu Güneş Enerjisine Geçmek İçin Nedenler

Tüm ülkelerin güneş enerjisi politikalarını geliştirmeleri ve bu alana yatırım yapmaları için pek çok neden bulunuyor. Dünyada enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2021 Cuma 07:49
Doğa Dostu Güneş Enerjisine Geçmek İçin Nedenler
banner171

Bu ihtiyacın karşılanması noktasında doğa dostu olan güneş enerjisi ise ön plana çıkıyor. Doğaya hiçbir zarar vermiyor olması nedeniyle benzerlerinden ayrılan bu enerji kaynağının yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

Güneş Enerjisi Çevre Dostudur!

Elbette bu enerji kaynağının en fazla ön plana çıkan özelliği tamamen çevre dostu olmasıdır. Fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltan bu enerji kaynağı bu yönü sayesinde zararlı emisyonların üretimini de ciddi düzeyde azaltıyor. Bu enerji kaynağı aracılığı ile üretilen enerji sera gazı yayılımı da yapmaz. Sadece çalışması için su kaynağına ihtiyaç duyar. Başka bir kaynak ihtiyacı olmadığından istenen her yere kurulumunun yapılması da mümkündür.

Kendi Elektriğini Üretme Fırsatı!

Bir çatı güneş enerji panelinin ortalama olarak yaklaşık 30 yıl kullanım ömrü bulunuyor. Bu sayede konutun elektrik enerjisi ihtiyacının % 40’ını karşılaması da mümkün olabiliyor. Dolayısıyla konutun enerji giderleri masrafının da % 40 gibi yüksek bir oranda düşmesi de mümkün hale geliyor. Dileyen herkesin kendi elektriğini üretme fırsatına sahip olmasını sağlayan güneş enerjisine geçiş yapmak için en önemli nedenlerden biri de budur. Konutların yanı sıra fabrikalar gibi elektriğin yoğun bir şekilde kullanıldığı alanlarda kendi elektriğin üretiliyor olması çok büyük bir önem taşıyor.

Güneşin Olduğu Her Yere Kurulabilir!

Güneş enerjisi sistemlerinin en avantajlı özelliklerinden biri de güneşin olduğu herhangi bir yere kurulumun yapılabiliyor olmasıdır. Bunun en güzel örneklerinden birini İngiltere’de görmek mümkündür. 2017 yılında İngiltere’de 45 dönümlük bir araziye güneş enerjisi sistemi kuruldu. 30 bin panelden oluşan bu enerji sistemi 2500 evin elektrik enerjisi ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.

Eğer güneş enerjisi sistemleri, bu sistemlerin kurulumu ya da maliyetleri gibi konularda daha fazla bilgi almak isterseniz yapmanız gereken sadece Enerjisa internet sitesine tıklamak olacak. Bu site üzerinden merak ettiğiniz soruların yanıtlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Böylelikle söz konusu enerji sistemleriyle ilgili daha ayrıntılı ve güncel bilgilere de erişmiş olacaksınız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu, 2,5 Yıl Sonra Aynı Pazarda. 2,5 YIL Sonra da Sorun Aynı : Geçim Sıkıntısı
İmamoğlu, 2,5 Yıl Sonra Aynı Pazarda. 2,5 YIL Sonra da Sorun Aynı : Geçim Sıkıntısı
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı Açarken Uyardı
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı Açarken Uyardı
Metrolarda 13 Kadın İstasyon Amiri
Metrolarda 13 Kadın İstasyon Amiri
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği Yapmaz İse Çözüm Mümkün Değil”
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği Yapmaz İse Çözüm Mümkün Değil”
İBB Tarihinin İlk Hizmet Binası Önünde Konuştu
İBB Tarihinin İlk Hizmet Binası Önünde Konuştu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169