Dilman Kaya GÜNDEM’in Konuğu Oldu

Dilman bey önce kendinizi ve derneğinizi kısaca anlatır mısınız ?

Öncelikle İstanbul Times‘ın 100 milyonlarca izleyicisi, 250 bin’e yakın abonesi, takipçisi,okuru ve izleyici ile bizi buluşturduğunuz için kendim ve derneğim adına teşekkür ederim.

Ben Mardin Midyat’ta dünyaya geldim. Yıllar önce Zeytinburnu ilçesine taşınarak bu ilçemiz ve İstanbul’umuzun diğer ilçelerinden Telekom,İnşaat Emlak ve tekstil (gelinlik) ticareti yapıyoruz.

Derneğimiz 15 yıldır İstanbul’da yaşayan Mardin’lilere hizmet veriyor. Benden önceki başkanımız sayın Avukat Kemal Dündar şu an Mardin Dernekler Federasyonu (MARDİNFED) başkanı olarak hemşehrilerimize hizmet veriyor.

İstanbul’da yaklaşık olarak bizdeki bilgilere göre 600 bin’den fazla Mardin’li hemşehrimiz var. Zeytinburnu’nda ise şu an seçmen olarak birinci sıradayız.

Amacımız İstanbul ve Zeytinburnu’ndaki hemşehrilerimizin birbirleri ile tanışarak ülkemiz, illerimiz ve ilçelerimiz için güzel çalışmalar yapma gayretindeyiz.

Programda Hüseyin Çetiner İstanbul Mardinliler dernek başkanı İş adamı Dilman Kaya’ya Zeytinburnu Dernekler Federasyonu ile alakalı düşüncelerini, İstanbul, Zeytinburnu,Mardin ve bir çok konuda sorulan sorulara içtenlikle cevaplar verdi

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)