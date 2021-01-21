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Dikkat Edilmezse, Doğalgaz da Zehirleyebilir

Milyonlarca evde kullanılan doğalgaz, gerekli önlemler alınmadığında tıpkı odun ve kömür sobası gibi karbonmonoksit zehirlenmesine neden olabiliyor. Konunun uzmanı Üçay Mühendislik Genel Koordinatörü Özgür Şahin, kullanımın daha yoğun olduğu bugünlerde doğalgaz ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı, alınabilecek önlemler ve olası sızıntı durumlarında yapılması gerekenleri açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 09:45
Dikkat Edilmezse, Doğalgaz da Zehirleyebilir
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiye göre 2013 ve 2018 yılları arasında ülkemizde 108 bin 905 vatandaş karbonmonoksit gazından zehirlenme tanısıyla hastanelerde tedavi altına alındı. Havaların iyiden iyiye soğuduğu bugünlerde karbonmonoksit zehirlenmesi riskinin daha da arttığını belirten Üçay Mühendislik Genel Koordinatörü Özgür Şahin, “Ülkemizdeki evlerin yaklaşık yüzde 80’i ısıtmada doğalgaz, odun, kömür, tüp gaz ya da sıvı yakıt sistemlerini kullanıyor. Toplumumuzdaki genel kanı karbonmonoksit zehirlenmelerinin sadece soba ya da şofben nedeniyle olduğu yönünde ki bu yanlış bir yaklaşımdır. Evlerde ısıtma amacıyla kullanılan ve fosil yakıtlarla çalışan tüm sistemler zehirlenmeye sebep olabilir.” dedi.

GAZ KOKUSU ALINDIĞINDA NE YAPILMALIDIR?

Yapılan araştırmalarda karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan kişilerin yaklaşık yarısının hayatını kaybettiğini belirten Özgür Şahin, doğalgaz kullananların da soba kullananlar kadar dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Özgür Şahin şu uyarılarda bulundu: “Evde gaz kokusu var ise en hızlı şekilde kapı ve pencereler açılarak ortam havalandırılmalıdır. Açık ocak ve elektrikli cihazlar kapatılmalı, ortam karanlık dahi olsa asla elektrik düğmeleri kullanılmamalıdır. Anahtar ve prizlerde oluşacak en ufak kıvılcım içerdeki gazın patlamasına sebep olabilir. Ortam güvenli hale getirildikten sonra terk edilmeli ve gaz vanadan kesilmelidir. Sonrasında da yetkili kurumlarla irtibata geçilmelidir.”

TÜRKİYE’DE EN SIK YAPILAN YANLIŞ

Tehlikeli durumlar yaşanmaması için doğalgaz tesisatı bakımlarının düzenli şekilde, yetkin kurumlarca yapılması gerektiğinin altını çizen Şahin, “Bağlantı noktaları ve baca çekişleri düzenli aralıklarla kontrol ettirilmeli, gerekirse temizletilmelidir. Doğalgaz bacalarına kesinlikle aspiratör gibi cihazlar bağlanmamalıdır. Her cihazın kendi baca bağlantısı olmalıdır. Ocak ve kombilerin bulunduğu ortamlardaki pencereler de bulunması zorunlu olan havalandırma menfezinin kapatılmaması gereklidir. Bu ülkemizde sıkça yapılan bir hatadır. Mutlaka ama mutlaka evlere doğalgaz detektörü taktırılmalıdır.” tavsiyelerini verdi.

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