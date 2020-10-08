Dikkat Dikkat,Bu Fırsat Kaçmaz





Dernek Başkanı Mehmet Hilmi Eren Gazetemize Şunları söyledi:

7 Kasım 202’de başlayacak ve ilk kayıt yapan sınıfın en erken sertifikasını alabileceği AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMINI Biruni Üniversitesi ile ilan etmiş durumdayız.

Erken kayıt ve bitirme imkanı açısından İLK olarak sizlerle paylaşıyoruz !

450 Saatlik 30 Saati Süpervizyon uygulamalı Aile Bakanlığından Ruhsatlı DANIŞMA MERKEZİ açma yetkinizin olacağı, uluslararası geçerliliği haiz, Aile Danışmanlığı Sertifika Programı bugüne kadarki en uygun maliyetle size sunuluyor: 990 TL!

8 taksitte de ödemesini yapabileceğiniz Sertifika Programına kayıt için

https://evokulu.org/aile-danismanligi-sertifika-programi/

Meslektaş gruplarında, Sınıf WhatsApp gruplarınızda paylaşmanızı da bekliyoruz.

Aile Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir ?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 14. maddesi doğrultusunda;

✔️Psikoloji

✔️Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik

✔️Çocuk Gelişimi

✔️Sosyal Hizmet

✔️Sosyoloji

✔️Tıp

✔️Hemşirelik

alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar (4. Sınıflar mezuniyet sonrası sertifikalarını alabilir) katılabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitim İçeriği (450 Saat)

✔️300 Saatlik Teorik Eğitim,

✔️120 Saatlik Uygulamalı Eğitim (proje ödevi-ses kaydı-video çekimi vb. ödevleri de içerir),

✔️30 Saatlik Süpervizyon Eğitim

Bilgi ve başvuru için Son Güncelleme: 08.10.2020 13:29