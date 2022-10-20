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Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama; web siteleri, arama motorları, sosyal medya, mobil uygulamalar ve e-posta gibi dijital kanal aracılığıyla gerçekleştirilen reklamlardan oluşur.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2022 Perşembe 13:15
Dijital Pazarlama Nedir?
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Dijital pazarlama; web siteleri, arama motorları, sosyal medya, mobil uygulamalar ve e-posta gibi dijital kanal aracılığıyla gerçekleştirilen reklamlardan oluşur. Dijital pazarlama hizmetleri, markaların ürün ve hizmetlerini desteklediği yöntemler arasında yer almaktadır.

Dijital pazarlama günümüzde pazarlamacıların markalarını dâhil etmesi gereken bir kanal sistemi konumundadır. Ancak çevrimiçi reklamcılık bu alana nazaran çok daha karmaşıktır. Pazarlamacılar dijital pazarlamanın gerçek potansiyeline ulaşabilmek için etkileşim pazarlamasıyla öne çıkan stratejileri keşfetmeli ve geniş, karmaşık çapraz kanal sistemini anlamalıdır.

Dijital pazarlama danışmanlığı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Etkileşim pazarlaması; zaman içerisinde toplanmış olan veriler ve potansiyel müşterilerle anlamlı bir etkileşim oluşturma yöntemine verilen isimdir. Müşteriler dijital ortama dâhil edilerek marka bilinirliği oluşturur. Pazarlamacılar çok kanallı dijital pazarlama stratejisi ve yeni müşteri katılım yöntemlerini uygulayarak hedef kitle davranışlarına yönelik değerli bilgiler toplayabilir. Şirketler ise elde tutma oranında bir artış görmeyi bekleyebilir. Dijital pazarlamanın bazı aşamaları vardır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir:

Attention (Dikkat Çekme): Dijital pazarlamanın en önemli noktalarından biri attention olarak bilinir. Potansiyel müşterinin reklam yapılarak bilgilendirildiği aşamadır.

İnterest (İlgi Çekme): Bir süre sonra dikkati çekilen tüketicilerin sayısı gittikçe azalır ve ilgilenmeyenler çıkar. Bu tüketicilerin arasında ilgisi çekilen müşteriler de olacaktır.

Desire (Arzu Etme): Ürünlerle ilgilenen kişilere ürün tanıtımı yapılan aşamadır. Bu aşamada ilgi gösterenlerin bir kısmı ürünü beğenir ve almak ister.

Action (Aksiyon): Ürünü almak isteyen tüketicilerden bazıları ürünü iptal etmek isteyebilir. Diğer tüketiciler ise ürünü sorunsuz bir şekilde alır. Action ürünün satış işlemlerinin olduğu aşamadır.

Her bir aşamanın çeşitli kazanç ve kayıpları vardır. Bu kayıpları minimumda tutarak potansiyel müşterileri saklamak gerekir. Dijital pazarlamada pazarlama otomasyonu araçlarını kullanmak bu kitleyi yönetmek ve yönlendirmek için yardımcı olur. Bunun haricinde kişilerden izin alınarak e-bültenler, hatırlatma e-mailleri ve sms'ler dâhilinde potansiyel kişilerle iletişim ve etkileşim halinde kalınır. İlk aşamayı artırabilmek için sosyal medya araçları kullanılabilir. Bununla beraber döngü olabildiğince etkili bir şekilde kullanılır ve nihai amaç olan satışa yardımcı olma gerçekleştirilir.

Son Güncelleme: 20.10.2022 13:22
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