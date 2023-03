Didem Engin Yeniden Vekillik Yolunda

Çok değerli yol arkadaşlarım,

Cumhuriyet Halk Partimize üye olduğum günden bugüne, ülkemiz ve halkımız için var gücümle çalıştım. 2015-2018 yılları arasında sizlerin oylarınızla ön seçimle milletvekili olarak görev yapma onurunu ve gururunu yaşadım.

Toplumumuzun her kesiminin sorunlarını ve çözüm yollarını Meclis'te aktif bir şekilde gündeme getirmeye gayret ettim. Çalışmalarımın her aşamasında yorumlarınızla, mesajlarınızla ve güzel dileklerinizle bana hep güç vererek yanımda olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.

Yeniden milletvekili olarak, ülkemiz ve halkımız için Meclis çatısı altında çalışmaya devam etmek amacıyla 28. dönem milletvekilliğine sizden aldığım güçle İstanbul 2. Bölge için başvurumu yaptım. ATATÜRK'ün dediği gibi "Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar!". Dinlenmemek üzere çıktığım bu yolda sizlerin desteği benim için çok önemli ve kıymetli.

Özlemini duyduğumuz aydınlık Türkiye için 14 Mayıs seçimlerinde hep birlikte başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

VEKİL İKEN 2015-2018’DE NELER YAPMIŞTI ?

Didem Engin milletvekili olduğu dönemde engelli bireylerin ve ailelerinin Meclis’teki sesi olmuş, yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için çok sayıda çalışma yapmıştı. Örneğin: Down sendromlu bireyler ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar ile ilgili Meclis konuşmaları yapmış ve araştırma önergesi hazırlamıştır.

Bu kapsamda Meclis'te komisyon kurulması için Didem Engin'in başlattığı kampanya change.org’da yaklaşık 100 bin imzaya ulaşmış ve Down sendromlu ve otizmli bireylerin sorunlarının araştırılması için Meclis komisyonu kurulmuştur.

- 65 yaş üzeri bireylere ve engellilere aylık bağlanmasında ailenin ortalama geliri yerine bireylerin gelirinin esas alınması için kanun teklifi hazırlamıştır.

- Görme engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi hayatta karşılaştıkları sorunların giderilmesi için açıklamalar yapmıştır.

- Serebral Palsili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözülmesi için soru önergesi hazırlamıştır.

Kas hastası bireylerin ve ailelerinin sorunları ve talepleri ile ilgili Meclis konuşmaları yapmıştır.

Kamu kurumlarındaki boş engelli kadrolarına bir an evvel atamaların yapılması için Meclis çalışmaları yapmıştır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)