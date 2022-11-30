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Dezavantajlı Bireylere İş Koçluğu ve İstihdam Projesi

Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Birimi, Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle iş koçluğu ve istihdam projesini hayata geçirdi. Zihinsel engelli ve downsendromlu bireylerin iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla gerçekleşen projede engelli bireylere ve ailelerine iş koçluğu desteği ve iş edindirme eğitimi verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2022 Çarşamba 15:15
Dezavantajlı Bireylere İş Koçluğu ve İstihdam Projesi
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Engelli ve dezavantajlı bireylere desteklerini sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, bu kapsamda zihinsel engelli ve downsendromlu bireylerin iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla engelli bireylere ve ailelerine iş koçluğu desteği ve iş edindirme eğitimi başlattı.Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Birimi'nin Türkiye Down Sendromu Derneği ile birlikte ortaklaşa yürüttüğü projenin Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen tanıtımına çok sayıda kişi katıldı. Aileleriyle birlikte gelen engelliler, verilen eğitimin ardından iş koçlarının yardımıyla kendilerine uygun iş pozisyonlarına başvurdu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Projenin sonuna kadar destekçisi olacağız”

Zihinsel engelli ve downsendromlu bireyler için yapılan projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “İş koçluğu ve istihdam projesi engelli bireylerin sadece işe yerleştirilmesi değil aynı zamanda hayata katılmaları noktasında da çok önemli bir proje. Onun için desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.  Bu projenin sonuna kadar destekçisi olacağız. Sizler de bizimle yanımızda olun. Birlikte, engelli bireylerimizi hayata katmak için elimizden geleni yapalım.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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