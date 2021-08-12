DEVA:‘Göçmen Meselesi Seçim Kampanyasına Meze Edilecek Mesele Değildir’  

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. Şahin şunları söyledi:

‘Karadeniz bölgesindeki teşkilatımızı alarma geçirdik’

“Afet üstüne afet yaşadığımız bugünlerde Kastamonu, Bartın, Sinop, Samsun ve Karabük’te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Can kayıplarının artmamasını temenni ediyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yanlarında olmak amacıyla DEVA Partisi’nin bölgedeki teşkilatlarını alarma geçirdik. Partimiz, bu zor gününde vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yardımcı olacak.”

‘Baba Osman Yalçın vakar içindeydi’

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki olayları endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini söyleyen Şahin, hayatını kaybeden Emirhan Yalçın’ın ailesine taziyeye gittiklerini söyledi:

“Hayatını kaybeden gencecik kardeşimiz Emirhan Yalçın’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Yaralanan Ali Yasin kardeşimize de acil şifalar diliyoruz. Bugün Ankara İl Başkanımız ve Altındağ İlçe Başkanımızla birlikte merhumun ailesine ziyarete gittik. Babası Osman Yalçın, dağ gibi dimdik ayaktaydı. Olgunlukla, vakarla hadiseyi karşıladıklarını söyledi. Bizden, ülkenin yarınlarına dair umut vaat eden söylemlerin icra edilmesini talep etti.”

‘Siyasetçiler iki düşünüp bir konuşsun’

“Özellikle siyasetçilere de bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Herkes dilini popülist söylemlerden uzak tutmak zorundadır. Siyasetçi, iki düşünüp bir konuşmalı; etnik gerginliklere asla yol açılmamalıdır. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes sorumluluk çerçevesinde hareket etmelidir. Aklıselimden asla şaşılmamalıdır. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere, göçmen meselesi; slogan malzemesi yapılacak bir mesele değildir. Seçim kampanyasına meze edilecek bir mesele asla değildir. Ülkemizde yaşayan yabancılara yönelik olumsuz bir iklimin oluşması çok tehlikelidir.”

‘Suçun etnik kökeni, milliyeti olmaz’

“Hiçbir suçun etnik kökeni, milliyeti olmaz. Suç, failin ailesine, dini grubuna ve milliyetine asla ve asla atfedilemez. Suç, suçla temizlenmez. İnsanların işyerlerini tahrip etmek ve evlerine saldırmak da suçtur. Böylesi bir suçun mazereti asla olamaz. Ankara’nın kalbinde yaşayan sevgili Altındağlı hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Sonucu milletimizin içinde bin yıllardır barındırdığı kadim değerlere zarar vermekle sonuçlanacak provokasyonlara asla kapılmayalım.”

‘Küçük ortak niçin dut yemiş bülbüle döndü?’

“ABD ve Kanada’dan yapılan açıklamalar, NATO Zirvesi’nde gizli bir anlaşma olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Hükûmet derhal çıkıp şu soruların yanıtını milletimize vermek zorundadır: Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlamanın Türkiye’ye faydası nedir? Hangi çıkarımız Kabil’den geçmektedir? Sayın Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı’na Afganların İran üzerinde Türkiye’ye göç etmesinin sözünü mü vermiştir? Öyleyse bu söz neyin karşılığında verilmiştir? Meselenin millî güvenlik boyutu bir saniye olsun düşünülmüş müdür? Millî güvenlik konularında yeri göğü inleten iktidarın küçük ortağı niçin dut yemiş bülbüle dönmüştür?”

‘İlk iş göçün kayıt altına alınmasıdır’

“İktidar acil önlem almak zorundadır. Günümüzün en önemli insanlık dramlarından biri olan göç sorununu kendi bireysel çıkarlarının bir enstrümanı haline getiren iktidarın yapacağı ilk iş, göçün kayıt altına alınmasıdır. Ülkemizdeki mevcut göçmen sayısı tam olarak bilinmemektedir.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)