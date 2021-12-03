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DEVA’DAN SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRI ‘Maaşta iyileştirme tüm sağlık emekçilerini kapsamalı’

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, Sağlık Bakanlığınca pratisyen hekim, uzman hekim ve diş hekimlerinin maaşlarına yapılan ek gösterge zammı üzerine açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu ”Sağlık ekip işidir, zamlar tüm sağlık emekçilerini kapsamalıdır” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 09:41
DEVA’DAN SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRI ‘Maaşta iyileştirme tüm sağlık emekçilerini kapsamalı’
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Hatipoğlu’nun açıklamaları şöyle:

 

‘Çifte standarda son verilmeli’

“Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca hekimlere yapılan ek gösterge zamlarını açıklarken diğer sağlık emekçileri için herhangi bir iyileştirmeden bahsetmedi. Bu talihsiz açıklama sağlık camiasında infiale sebep olurken, sosyal medyada hekimlerle diğer sağlık çalışanlarının karşı karşıya geldiğine şahit olduk. Sağlık bir ekip işidir. Dolayısıyla maaş iyileştirmelerinde çifte standarda son verilmelidir. Özellikle pandemi dönemi son derece donanımlı ve özverili bir sağlık ekibimizin olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Bugün Türkiye’de kamu, üniversite ve özel sektör sağlık kuruluşlarında çalışan yaklaşık 1,1 milyon sağlık çalışanımız var. Bunun yaklaşık 870 bini kamu ve üniversitelere ait kuruluşlarda görev yapıyor. 40’a yakın branşta sağlık emekçisi gece gündüz demeden, aylarca izin kullanmadan, ailelerinden uzak kalarak kendi sağlıkları ve hayatları pahasına canla başla çalışıyorlar.”

 

‘Çalışma barışını da zedeliyor’

“Ancak maaş ve özlük hakları bu emek ve özverinin karşılığını vermekten çok uzak kalıyor. Ek ödeme süreçleri etkin yönetilemiyor; çoğunlukla adaletsiz şekilde ve gecikmeli yapılıyor. Bu durum sağlıkçıları hem maddi hem de psikolojik olarak etkiliyor; çalışma barışını da zedeliyor. Artan enflasyonla birlikte, yetersiz maaş ve ek ödemelerdeki belirsizlikler sağlık çalışanlarını hızla yoksulluk sınırına getirdi. Bugün Türkiye’de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 10 bin TL’nin üzerine çıkmışken, sağlık meslek mensuplarının büyük bir bölümünün maaş ve döner sermaye yoluyla eline geçen meblağ bunun çok altında kalıyor.”

‘20 ayda 9 bin hekim istifa etti’

“Salgının ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşınan maaş ve özlük hakları, sağlıkta şiddet ve mesleki tatminsizlik nedeniyle sağlıkçıları artık tükenme noktasına getirdi. Çok sayıda sağlık çalışanı istifa ediyor; imkânı olan başka ülkelere göç ediyor. Zamanını dolduran hemen emekli oluyor. Son yirmi ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken istifa eden hekim sayısı dokuz bin kişiyi buldu. Beyin göçü ise binlerle ifade ediliyor.” 

‘Tüm sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını almasını sağlayacağız’

“Sağlık iş gücü, ucuz iş gücü haline gelmemelidir. DEVA Partisi olarak hekimler ve diğer sağlıkçılar diye bir ayırım olmaksızın, tüm sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını aldığı, meslek hayatları boyunca ve emeklilik döneminde insanca yaşayacak seviyede ve güvencede bir gelir düzeyine sahip olmalarını sağlayacağız. Bunun için işgücü planlamasından başlayarak sağlık sistemini yeniden yapılandıracağız; ücretlendirme sistemini bütünsel bir bakış açısıyla kurgulayacağız.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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