DEVA Partisi’ne iki yeni katılım

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne iki yeni isim katıldı. Daha önce Büyük Birlik Partisi bünyesinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı’ya rozetleri, 25 Ekim 2022 Salı günü DEVA Partisi Genel Merkezi’nde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından takıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Tahir Şahin kimdir?

1979 İstanbul doğumlu, aslen Sinopludur. İlk, orta, lise ve lisans tahsilini İstanbul’da tamamlamıştır. Büyük Birlik Partisi’ndeki MKYK üyeliği görevinden istifa eden Şahin, iş insanıdır, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gökmen Türkkanı kimdir?

1979 Kocaeli Gölcük doğumlu, aslen Kırşehirlidir. İlk, orta, lise ve ön lisans eğitimlerini Kocaeli’de tamamlamıştır. On iki yıl SEKA Kağıt Fabrikası ve dokuz yıl Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi’nde hizmet vermiş, ardından ticaret hayatına başlamıştır. Türkkanı, Büyük Birlik Partisi’ndeki MKYK üyeliği görevinden istifa etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

