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Deva Partisi’nden Zorla Kaybetme Sorusu

‘KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç nerede?’  DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2016 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığındaki görevinden KHK ile ihraç edilen, 2019 yılından beri de kayıp olan Yusuf Bilge Tunç’un nerede olduğunu Meclis’te verdiği soru önergesiyle İçişleri Bakanı’na sordu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2021 Pazartesi 14:39
Deva Partisi’nden Zorla Kaybetme Sorusu
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Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda Mali Hizmetler Uzmanı olarak görev yapan Yusuf Bilge Tunç’un 29 Ekim 2016 tarihli KHK ile görevinden ihraç edildiğini, ailesinin beyanlarına göre 6 Ağustos 2019 tarihinden itibaren kayıp olduğunu söyleyen Yeneroğlu şunları söyledi:

‘Tunç kaçırıldıktan sonra ailesine yakalama kararı bulunmadığı söylenmiş’

Tunç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış olan FETÖ/PDY üyeliği ve KPSS sorularının sızdırılması ile ilgili iki ayrı soruşturma olduğu ve hakkında gözaltı kararı olduğu iddia edildiğini söyleyen Yeneroğlu, “Tunç, kaçırıldıktan sonra ailesinin Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda aileye söz konusu şahıs hakkında yakalama kararı bulunmadığı söylenmiştir.”

‘90’lı yıllardaki zorla kaybetme vakaları yeniden başladı’

“90’lı yıllarda ‘gayri nizami harp yöntemi’ olarak yaygın bir biçimde uygulandığı ortaya çıkan ‘zorla kaybetme’ vakalarında; belirli bir suçun şüphelisi olduğu düşünülen kişiler gizlilik dereceli birimlerdeki kamu görevlileri tarafından kaçırılmakta, işkence ve eziyete tâbi tutulmakta ve hatta öldürülmekteydiler. Son yıllarda zorla kaybetme vakalarının yeniden başladığı, siyah transporter araçlarıyla hareket eden kişilerin özellikle FETÖ şüphelilerini zorla kaybettiği (kaçırdığı) yönünde kuvvetli şüpheler oluşmuştur. Bu kaçırılan kişilerden bazılarının daha sonra çeşitli emniyet müdürlüklerinde tekrar ‘bulunmaları’ ve kendi haklarında artık gündem oluşturulmamasını talep ederek suskunluğa bürünmeleri iddiaların gerçekliğine dair fikir vermektedir.” 

 ‘DEVA Partisi olarak soruyoruz’

1- Yusuf Bilge Tunç’un kaçırılması konusunda ailesinin yaptığı başvuru üzerine hangi işlem ve eylemler gerçekleştirilmiştir?

2- Yusuf Bilge Tunç hakkında adli soruşturmalar olduğunun bilinmesine rağmen bilinmeyen kişilerce kaçırılması üzerine ailesinin yaptığı başvuruya cevaben ailesine neden bu kişi hakkında hiçbir adli kayıt bulunmadığı ve hakkında yakalama kararı bulunmadığı söylenmiştir?

3- Yusuf Bilge Tunç hakkında ailesinin yaptığı kayıp ihbarı üzerine kayıp kişinin arabasının geçtiği yolları gören MOBESE kameralarının kayıtları incelenmiş midir? 

4- Ailesinin rızası ve talebi olmasına rağmen kayıp kişinin telefon sinyal incelemeleri (Sinyalizasyon kayıtları) neden yapılmamıştır? HTS kayıtlarından en son kimlerle görüştüğü neden tespit edilmemiştir?

5- Yusuf Bilge Tunç’un kaçırılmasından sonra bulunması için emniyet güçlerinden yardım alamayan ailesi bu kişinin iş için günlük olarak kullandığı arabayı bulmuş ve emniyet güçlerini çağırarak araba üzerinde parmak izi ve olay yeri incelemesi yapılmasını talep etmiş olmasına rağmen bu incelemeler neden yapılmamıştır? 

6- Eş Nuray Tunç’un CİMER başvurusuna yanıt verilmiş midir? Verilmişse ne yanıt verilmiştir?

7- Bu kişi Emniyet Genel Müdürlüğü’nce kayıp veya kaçak statüsü ile aranmakta mıdır?

8- Bu kişinin ‘zorla kaybedildiği’ iddiaları hakkında herhangi bir araştırma veya soruşturmaya başlanılmış mıdır?

9- Hukuk devletinde kamu gücüne sahip kişi ve kurumların insan kaçırma vakalarına karışması mümkün olabilir mi?

10- Yusuf Bilge Tunç nerede?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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