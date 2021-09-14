DEVA PARTİSİ’NDEN YENİ EYLEM PLANI: ‘Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişime gideceğiz’

Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çözüm paketi hazırladıklarını söyleyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

DEVA’dan yeni sistem: Sosyal Koruma ve Güvenlik Sistemi

“DEVA Türkiye’sinde, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişime gideceğiz. Sistemimizin adı; ‘Sosyal Koruma ve Güvenlik Sistemi’. Bu sistem sayesinde, şu anda her biri ayrı telden çalan farklı kurumların altında sürdürülen sosyal yardım ve hizmetleri tek bir çatıda toplayacağız.”

‘Hedefimiz; devleti, gerçekten kimsesizlerin kimsesi yapmak’

“Türkiye, sahip olduğu imkanlarla yoksulluk girdabını hızla tersine çevirebilecek güce sahiptir. Ben ve arkadaşlarımın işin başında olduğu yakın geçmişimiz bunun somut örnekleri var. Bugün de doğru politikalarla parlak yarınlara ulaşmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Hedefimiz; devleti, gerçekten kimsesizlerin kimsesi haline getirmek.”

‘Fısıltı gazetesinin ‘Yardımlar kesilir’ dedikodusu asılsız bir şayia’

“Bugünkü iktidarın, toplumumuza verdiği en büyük zararlardan biri, yoksulluğu ve yardıma muhtaç hâli kader haline getirmesi. Hiçbir vatandaşımız endişe etmesin. Herkes müsterih olsun. Tek bir vatandaşımız bile hak kaybı yaşamayacak. Fısıltı gazetesiyle dolaşıma sokulan, ‘İktidar değişirse yardımlardan mahrum kalırsınız’ dedikodusu asılsız bir şayiadan başka bir şey olmadığını açıkça vurgulamak istiyorum.”

‘Bebeklerin bir yıllık süt, mama gibi ihtiyaçları karşılanacak’

“Daha adil ve daha güçlü sosyal destek ve yardım programını uygularız. Sözgelimi, yoksul ailelere doğal gaz desteği, kömür yardımı gibi uygulamaları artarak devam eder. Yeni doğan bebeklerin sağlıklı yetişmesini sağlamak amacıyla, bir yıl boyunca süt ve bebek maması başta olmak üzere her türlü ihtiyaç ailelere verilir.”

‘Asgari temel gelir desteği sağlayacağız’

“Yoksul yurttaşlarımıza asgari gelir desteği sağlama sözünü şimdiden veriyoruz. Bu; vatandaşların aile bazlı gelir ve geçim durumunu baz alıp, o geliri asgari seviyeye tamamlayacak farkın devlet tarafından ödenmesidir. Seçimlerden sonra düğmeye basacağız.”

‘Devlet vatandaşın ayağına gidecek’

“Sosyal yardımları tek merkezde toplayacağız. Vatandaşlarımızı n sosyal yardım talep etmelerini beklemeyeceğiz, merkezi sistemle biz ihtiyaç sahiplerini biz belirleyeceğiz. Aile hekimliği sistemi gibi, her bir aileden sorumlu bir sosyal destek uzmanımız olacak. Devlet vatandaşın ayağına gidip, ‘Hakkını teslim etmeye geldik’ diyecek. Sosyal yardımların partizanca dağıtıldığı ve yoksulluğun istismar edildiği çarkı sona erdireceğiz.”

Sosyal yardım alan vatandaşlar için özel istihdam programları uygulayacaklarını söyleyen Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

‘EYT ile ilgili meselenin taraflarıyla görüşüyoruz’

“Emeklilikte yaşa takılanlar sorununun da farkındayız. ‘EYT’ ile ilgili meselenin taraflarıyla detaylı bir görüşme trafiği başlattık. Arkadaşlarımız, birden fazla çözüm seçeneği üzerinde çalışıyor. Adalet ve finansal sürdürülebilirlik ilkelerini gözeterek yolumuza devam edeceğiz.”

‘Uzun süre çalışanın emekli aylığı yükselecek’

“DEVA Türkiye’sinde uzun süre çalışmak; emeklilikten kaçmanın bir yolu değil, daha parlak bir emeklilik hayatının vesilesi olacak. Bu doğrultuda; vatandaşlarımız ne kadar uzun süre çalışırsa, emekli aylıkların da o kadar yüksek olacağı bir sistemi kuracağız.”

‘Hiçbir çalışan sosyal hakkından vazgeçmek zorunda kalmayacak’

“Kayıt dışı istihdamın önlenmesiyle ilgili hazırlıklar yaptık. Hiçbir çalışan, sosyal haklarından vazgeçmek zorunda kalmayacak. ‘İş bulayım da sigorta önemli değil’ deniliyor. Bu ülkenin vatandaşları böyle bir çalışma ortamını hak etmiyor. Sendikalaşmayı ve toplu iş sözleşmesi yapılmasını destekleyeceğiz. İş kazalarını önlemek amacıyla iş sağlığı ve güvenliğini ILO standartlarına yükselteceğiz. Bizim işçimizin canı en az Avrupa’da çalışan işçilerin canı kadar kıymetli.”

‘Evde bakım aylığı alanların sağlık sigortası primlerini ödeyeceğiz’

“Alım gücü gittikçe azalan engelli maaşlarını her kademede iyileştireceğiz. Evde bakım aylığı alanların, genel sağlık sigortası primlerini ödeyeceğiz ve geçmişe yönelik borçlarını defterlerden sileceğiz.”

‘Esnek çalışma modeli, sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu olacak’

“Esnek çalışma modellerini sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu hale getireceğiz. Çalışma koşulları, ücret, izin, tazminat, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda hak kaybı yaşatmayacağız.

‘İşsizlik ödeneğini artıracağız, daha çok vatandaş faydalanacak’

“İşsizlik ödeneğinden yararlanan vatandaşlarımızın sayısını, yararlanma süresini ve ödeme miktarını artıracağız. Pandemi döneminde ortaya çıktı ki sistem zayıf.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)