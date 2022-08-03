Deva Partisi’nden Cemevlerine Dayanışma Ziyareti

DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Cem Avşar ve Hasan Karal ile genel başkan başdanışmanı Ramiz Ongun, Muharrem ayının ilk gününde Ankara’nın Mamak ilçesinde saldırıya uğrayan Şah’ı Merdan Cemevi’ni ve Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi’ni ziyaret etti.