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Deva Partisi’nden Cemevlerine Dayanışma Ziyareti

DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Cem Avşar ve Hasan Karal ile genel başkan başdanışmanı Ramiz Ongun, Muharrem ayının ilk gününde Ankara’nın Mamak ilçesinde saldırıya uğrayan Şah’ı Merdan Cemevi’ni ve Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi’ni ziyaret etti.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:39
Deva Partisi’nden Cemevlerine Dayanışma Ziyareti
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Burada Alevi kanaat önderleriyle bir araya gelen DEVA Partisinin genel merkez yöneticileri saldırıları kınayarak Alevi toplumuyla dayanışma duygularını paylaştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 03.08.2022 09:40
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