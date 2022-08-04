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Deva Partisi: ‘Rezaletin Telafisi Sınavın İptalidir’

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) soru sızıntısı iddiası üzerine suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. “Gençlerimizin umutlarını ve emeklerini çalan sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunacağız” diyen Şahin iddiayı “emek hırsızlığı” olarak niteledi. Şahin, “Bu rezaletin telafisi ancak yapılan sınavın iptaliyle mümkündür” diye konuştu. Şahin şu ifadeleri kullandı:

04 Ağustos 2022 Perşembe 10:06
Deva Partisi: ‘Rezaletin Telafisi Sınavın İptalidir’
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‘ÖSYM benzer hataları geçmişte de yaptı’

“Bir yayınevinin denemelerinde yayınlanan birden fazla sorunun bire bir şekilde aynı olması akıllara geçmişte olduğu gibi soruların paylaşılmış olabileceği şüphesini getirdi. Bu konuda KPSS’ye giren gençlerin endişeleri son derece haklı ve yerindedir. Gayet iyi biliriz ki aynı hatanın iki kez yapılması bir karardır. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda benzer hatalar geçmişte de yapılmış ve binlerce gencimizi mağdur etmiştir.”

‘ÖSYM ya soruları aldı ya da sorular önceden paylaşıldı’

“Yayınevlerinin soru tutturmak diye ifade ettikleri bir söylem var ki aynı soruyu bire bir tutturmanız imkânsızdır. Yani soruları bırakın, seçeneklerin de aynı yerde olması imkân dahilinde değil. Ya ÖSYM adı geçen kurumdan soruları aldı ya da adı geçen kurumla sorular önceden paylaşıldı. İki durumda da gençlerimizin emeği yok sayıldı.”

‘DDK incelemeyi hızlı bir şekilde yapmalı’

“ÖSYM Başkanı Sayın Halis Aygün’ün gece yarısı görevden alınması durumun vahametini net bir şekilde göstermektedir. Bu süreç derhal aydınlatılmalıdır. Sınava giren milyonları vebali iktidarın üzerindedir. Sürecin takipçisi olmak da bizlerin boynunun borcudur. Devlet Denetleme Kurulu incelemeyi çok hızlı bir şekilde yapmalı ve milyonlarca gencimizi rahatlatmalıdır.”

‘Asla tesadüf olamaz’

“Bu, tam bir rezalettir. İktidarın her alanda olduğu gibi ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda da tel tel döküldüğünün açık göstergelerinden biridir. Bu, soru tutturmak değil emek hırsızlığıdır. Gecesini gündüzüne katıp kitap başında uyuyan bu ülkenin evlatlarına yapılmış en büyük haksızlıktır. Hakları gasp edilmiştir. Bir değil, iki değil… Bir yayınevinden bu kadar sorunun şıklar dahi değiştirilmeden sorulması asla tesadüf olamaz. Bu işe emek vermiş gençlerin bu söyleme inanması asla beklenemez.”

‘Hükûmetin gençlerin uyuyamadığı her gün için bir özür borcu var’

“Bu sınava çalışmak için arkadaşlarıyla buluşamayan, telefonlara bakamayan, annesine yardım etmek yerine soru çözmek durumunda kalan tüm gençleri gezemediği, yiyemediği, uyuyamadığı her gün için hükûmetin gençlerimize bir özür borcu vardır. Bu rezaletin telafisi ancak yapılan sınavın iptaliyle mümkündür. Başkaca palyatif tedbirlerle gençlerin yüreğinin soğuması mümkün değildir. Sadece idari tahkikat yeterli olamaz.”

‘Cumhur İttifakı ortakları da sınıfta kaldı’

“DEVA Partisi olarak cumhuriyetin savcılarını göreve davet ediyoruz. Gençlerimizin umutlarını ve emeklerini çalan sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunacağız. Cumhur İttifakı’nın ortaklarının da gençlerimizin huzurunda bir sefer daha sınıfta kaldığını teyit etmek istiyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 04.08.2022 10:06
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