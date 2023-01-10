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DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı Basın İle Buluştu (VİDEOLU)

DEVA Partisi İstanbul İl Balkanı Dr. Erhan Erol ilçe başkanlıklarından katılım konusunda destek aldıkları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nedeni ile Çok sayıda basın mensubunu İBB Miniatürk Sosyal tesislerinde verdiği kahvaltıda ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2023 Salı 11:48
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı Basın İle Buluştu (VİDEOLU)
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ÖNCE KAHVALATI SONRA SORU CEVAP YAPILDI 

Bir çok basın mensubu değişik konularda sorular sordu. İstanbul Times Gazetemizin Genel yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’de şu soruyu sordu. “Sayın başkanım öncelikle size ve bizi buraya davet eden Zeytinburnu ilçe başkanız Ahmet Bilgiç’e teşekkür ederim. Değerli başkanım bilindiği üzere ulusal medyanın % 85’i iktidarın tekelindedir ,diğer % 15’i de ana muhalefetin. Bu mecraların sizin sesinize kulak vereceklerini sanmıyorum. 12 sene önce ilk siyasi sokak röportajlarını başlatan bir kişi olarak bugün 750 bin kişi bizi izliyor/okuyur ve takip ediyor. Ben sizde herhangi bir istek de bulunmuyorum aksine sizin bizden bir isteğiniz olursa bilmek isteriz “ dedi .

DEVA Partisi İstanbul İl başkanı Dr. Ehan Erol bütün sorulara samimi ve içte cevaplar vererek herkesi memnu etti.

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Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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