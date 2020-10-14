DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu: “ANAYASA’YI VE KANUNU TANIMAYAN HAKİMLER, DİSİPLİN SUÇU İŞLEMEKTEDİR”

Ancak yargının en üst derecesi olan ve kararları Anayasa ve kanunlar gereği bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi’nin kararları, yerel mahkemelerce tanınmamaktadır. Yerel mahkeme yürütmeden aldığı cesaretle, Anayasa’nın açık hükmünü yok sayarak, Anayasal düzeni takmadığını ilan etmektedir. Anayasa’yı ve kanunu tanımayan hakimler, disiplin suçu işlemektedir. İktidarı, tüm kuvvetlerin meşruiyetinin yegane kaynağı olan Anayasal düzene kayıtsız şartsız sahip çıkmaya davet ediyoruz. HSK’yı ise Anayasa ve HSK Kanunu gereğince “hakim ve savcıların görevlerini kanun ve diğer mevzuata uygun yapıp yapmadıklarını denetleme” görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. HSK, AYM kararını tanımayan hakimler hakkında acilen inceleme başlatmalıdır. Anayasa’nın, kanunların ve Anayasal düzenin göz ardı edilmesinin hesabı şeffaf bir şekilde sorulmalıdır.