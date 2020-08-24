DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Esnaf Ziyareti ''Çalışıyoruz Siz Seçerseniz Geleceğiz''

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara, Dikmen’de sokağa çıktı vatandaşlarla buluştu. Esnafla sohbet eden Babacan, bir esnafın “Başkanım artık başımıza siz geçin” demesi karşısında “Biz de onun için çalışıyoruz, siz seçerseniz geleceğiz.” diyerek cevap verdi.

Daha sonra Hatça Ana Taksi durağında çay molası veren Ali Babacan ve ekibi, taksicilerin yorum ve görüşlerini aldı. Ziyaretine Çankaya Belediyesi Akpınar Mahalle Muhtarlığı ile devam etti.

Ziyaretini pazar yeri ile noktalayan Ali Babacan’a, hem pazar esnafından hem de pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan ilgi büyüktü. Sık sık “özçekim” için durdurulan Ali Babacan, çocuklarla da sohbet etti, çocuklara eğitim ile ilgili görüşlerini sordu. Gençlerin ve çocukların görüşlerini dinleyen Babacan, “Eğitimi de bütün sorunlarımızı da birlikte çözeceğiz.” yanıtını verdi.