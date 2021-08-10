Deva Partisi ‘Eşitçi Kentler' Projesini Açıkladı

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı ile Yerel ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı’nın ortak hazırladığı ‘Eşitlikçi Kentler’ projesi bugün DEVA Partisi Genel Merkezi’nde tanıtıldı. Basın toplantısına Genel Başkan Ali Babacan’ın yanı sıra, Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin de katıldı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Eşitlikçi Kentler eşit ve adil bir şehir yaşamını öngörüyor’

“Yerel yönetimler eliyle şehirlerimizi sadece çöplerden değil, cinsiyet temelli ayrımcılıktan da temizlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Yerel yönetim denilince aklına hemen imar rantı düşenlerin zihniyetini en kısa zamanda tarihin tozlu raflarına kaldırmakta kararlıyız. Eşitlikçi kentler kurma umuduyla tasarladığımız planımız; tüm bireylerine karşı eşit ve adil yaklaşan bir şehir yaşamını öngörüyor.”

‘Tek kapı sistemine geçeceğiz’

Babacan, DEVA Partisi’nin yerel yönetimlerde atacağı cinsiyet bazlı adımlardan öne çıkanları şöyle sıraladı:

“‘Eşitlikçi Kentler’ projesi sayesinde, yerel yönetimlerin kapasitesini de etkin kullanarak, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu hususta ‘Tek Kapı’ sistemine geçeceğiz. Böylece merkezî hükûmet, belediye, sivil toplum, İŞKUR, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, barolar ve ilgili diğer kurumların eşgüdüm halinde çalışmalarını sağlayacağız.”

‘Yardım merkezinde anadili engelini kaldıracağız’

“Şiddet anında, yerel yönetimlerin hizmetlerine hızla ulaşılmasını sağlayacağız. Bakanlıklarla koordineli yürütülecek 7/24 yardım merkeziyle, çok dilli destek faaliyeti sürdüreceğiz. Şiddetle mücadelede anadili engelini kaldıracağız. Şiddetin yaygın yaşandığı bölgelerde panik butonu, mobil güvenlik uygulamaları, etkin kamera sistemleri gibi teknolojik önlemler alacağız. Yerel yönetimlerde ‘mor bayrak’ politikasıyla şiddet mağduru kadınları, çalışma hayatına dahil ederek, ayakta durmalarına destek olacağız.”

‘Durak dışında yolcu indirme hizmetini hayata geçireceğiz’

“Şehirlerimizde güçlü aydınlatma sistemleri oluşturarak, kadınların güven içinde özgür olmalarına destek olacağız. Kadının güvenliğini sağlamak amacıyla, gecenin belirli saatlerinde durak dışında da yolcu indirme hizmetini hayata geçireceğiz.”

‘Kadının ürettiklerini satabileceği pazar alanlarını yaygınlaştıracağız’

“Kamu kaynaklarının kullanımında hakkaniyetli davranacağız. Bütçelemeyi kadına duyarlı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız. Kent yoksulluğunu, kısa vadede sosyal yardımlar, orta ve uzun vadede istihdam ve girişimcilik uygulamalarıyla asgariye indireceğiz. Yerel yönetimlerin satın alma işlemlerinde, kadın girişimcilere destek modelleri sağlayacağız. Kadının ürettiklerini satabileceği pazar alanlarını, kooperatifçilik çalışmalarını ve ilgili dijital platformları yaygınlaştıracağız. Halk Eğitim Merkezleri gibi mekanizmalarla, kadınların çağımızın ihtiyaçlarına yönelik beceri ve bilgilerini artıracağız.”

‘İhtiyaçların karşılanacağı mekanlara 15 dakikada yürünebilecek’

“‘15 dakikalık kent’ adını verdiğimiz ‘kendi kendine yeten mahalle’ modelini çalışacağız. Parka ve sağlık ocağına, kültürel ve ticari ihtiyaçların karşılanacağı mekanlara yürüme mesafesini 15 dakikaya indirecek projeleri uygulamaya başlayacağız. Kentin yaya alt yapısı ve ulaşım araçlarında bebekli, yaşlı ve engellilerin hayatını kolaylaştıracağız.”

‘Her mahalleye kreş açacağız’

“Mahallelere çocuk, engelli ve yaşlı bakım merkezleri açacağız. Her mahalleye nitelikli, güvenilir ve uygun fiyatlı kreş açarak, kadına ve aileye nefes aldıracağız.”

‘Sosyal yardımları siyasetin şantaj konusu olmaktan çıkartacağız’

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikalar Başkanı Candan Karlıtekin ise şu ifadeleri kullandı:

“Kadın konusu genel siyasetin üstüne titizlenmesi gereken konuların başında geliyor. Yerel yönetimler eliyle bir nebze daha olumluya çevirmenin kısa vadede sorunları hafifleteceğini düşünüyoruz. Kadının imkân ve becerilerle donatılması en hızlı yerel yönetimler eliyle devreye alınabilir. Başta sosyal yardımlar olmak üzere kadının yetkinliğini artırırken ve imkanlara erişimine fırsat verirken bu hizmetlerimizi hak temelli ve arz temelli yaparak kısır siyasetin şantaj konusu olmaktan çıkartacağız.”

‘Şehirlerde kadınların mini tarım yapmalarına alan açacağız’

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen yaptıkları çalışmanın amacını şöyle sıraladı: Kadına daha güvenli, mutlu ve aktif bir şehir hayatı sağlamak; kadının yaşam alanlarına iyileştirici etki sağlamak; ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimleri desteklemek; kadının yerel yönetim karar süreçlerine katılımını artırmak.

Yerel meclislerde bütçe planlamaları yapılırken kamu kaynaklarının kadın erkek arasında eşit paylaşılmasını hedeflediklerini söyleyen Esen şunları ekledi:

“Mahallelerde kadının sosyalleşmesine, spor yapmasına fırsat verecek, çocuklu annelerin nefes alabileceği ve bank, temizlik, tuvalet gibi hizmetlerin sağlandığı cep yeşil alanları yaygınlaştıracağız. Şehirlerde kadınların mini tarım ve seracılık yapmalarına alan açacak, üretimlerini destekleyeceğiz. Evlerinde kullandıklarının fazlasını satabilecekleri imkânlar sağlayacağız.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)