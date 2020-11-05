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DEVA Partisi Dijital Dönüşüm Başkanı Burak Dalgın: “Sosyal Medya Kanunu; Yasaklıyor, Yoksullaştırıyor, Yalnızlaştırıyor”

Sosyal ağ sağlayıcılarına kamuoyunda “sosyal medya düzenlemesi” olarak bilinen kanunla getirilen temsilci atama süresi doldu. Böylece temsilci atamayan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve YouTube dahil pek çok firmaya önce para cezasıyla başlayan, ardından reklam yasağıyla süren ve nihayetinde erişim kısıtlamasına kadar uzanan süreç başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2020 Perşembe 09:29
DEVA Partisi Dijital Dönüşüm Başkanı Burak Dalgın: “Sosyal Medya Kanunu; Yasaklıyor, Yoksullaştırıyor, Yalnızlaştırıyor”
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Bu kanunla birlikte maalesef özgürlük, para ve itibar kaybediyoruz.

Özgürlüklerimiz kısıtlanıyor

Bu kanun, geleneksel medyanın baskı altında tutulduğu ülkemizde yegane nefes alanı olarak kalan sosyal medyayı kısıtlamayı hedefliyor. Bu çabaların bedelini uluslararası kuruluşların yaptığı araştırmalar açıkça gösteriyor. Türkiye artık dünyada interneti özgür olmayan bir ülkeler liginde değerlendiriliyor. Ne yazık ki Bangladeş, Kolombiya ve Zimbabwe gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor.

Ekonominin önü tıkanıyor

Uluslararası teknoloji devleri yakın zamanda komşumuz Yunanistan’a, Polonya’ya ve İtalya’ya yatırımlar yaparken Türkiye’ye uğramıyor. Türkiye bu yatırımlardan yararlanamıyor. Pek çok girişimcimiz operasyonlarını yurtdışına kaydırma gayretine düşmüş durumda. Yeni Unicornlar (milyar dolar değerlemeli erken aşama girişim) çıkarma ümidimiz azalıyor. Oysa bu sosyal medya kanununu hazırlayanlar; internet üzerinden yeni pazarlar arayan veya satış yapan KOBİ’lerimizin, sanatçılarımızın, esnafımızın ve bireysel girişimcilerimizin ‘reklam yasağı’ hayata geçerse bundan nasıl etkileneceklerini hiç düşünmediler bile. Stopaj, dijital hizmet vergisi ve KDV ile ciddi bir vergi kaynağı olan internet alışverişi ve reklam sektörü, bu kanunu onaylayanların aklına dahi gelmedi.

İtibarımız beş para

Nihayetinde bu kanun, şimdilik Rusya merkezli bir istisna hariç, hiçbir büyük sosyal medya platformunun temsilci atamamasına yol açtı. Bundan sonra ara yollar bulunsa veya bazı platformlar temsilci atasa dahi ülkemizin itibarı bir kere hasar aldı.

Özgürlüğümüzü, ekonomimizi ve itibarımızı yükselteceğiz

Sosyal medya düzenlemelerinin geniş istişare ve ortak akılla yapılması gerektiğini biliyoruz. Başta kullanıcılar olmak üzere tüm paydaşların evrensel hakkı olan veri mahremiyetini ve ifade özgürlüğünü çok önemsiyoruz. Mevcut şirketlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, yeni girişimlerin önünü açacak, uluslararası teknoloji şirketlerinin yatırımlarını cezbedecek ve ülkemizin yepyeni alanlarda rekabetçi olmasını sağlayacağız. Silikon Vadisi’ne teknoloji büyükelçisi atayacağız. Ülkemizin dünya çapındaki itibarını yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü milletimiz özgür, zengin ve dünyayla entegre bir ülkede yaşamayı hak ediyor.

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